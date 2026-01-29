 Міського голову Вознесенська затримали після ДТП: що відомо про аварію?

Мера Вознесенська, який потрапив у смертельну ДТП на Кіровоградщині, затримала поліція

Аварія сталась вдень 28 січня у Кіровоградській області. Фото: ДСНС КіровоградщиниАварія сталась вдень 28 січня у Кіровоградській області. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Міського голову Вознесенська, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди у Кіровоградській області, затримали правоохоронці.

Про це «МикВісті» повідомили джерела у правоохоронних органах.

За їхньою інформацією, посадовцю вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

Як відомо, 28 січня у Кіровоградській області сталася трагічна аварія за участі міського голови Вознесенська Євгенія Величка під час його службового відрядження.

Деталі аварії і те, що її спричинило, невідомо. На місці події рятувальники за допомогою електроінструментів деблокували з пошкодженого автомобіля травмовану жінку 1977 року народження та передали її бригаді медиків. Інший учасник аварії — чоловік 1986 року народження — загинув на місці. Його тіло також довелося деблокувати з понівеченого авто. Наразі встановлюють усі обставини та причини трагедії.

