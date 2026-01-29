Мера Вознесенська, який потрапив у смертельну ДТП на Кіровоградщині, затримала поліція
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
15:35, 29 січня, 2026
-
Міського голову Вознесенська, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди у Кіровоградській області, затримали правоохоронці.
Про це «МикВісті» повідомили джерела у правоохоронних органах.
За їхньою інформацією, посадовцю вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».
Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.
Як відомо, 28 січня у Кіровоградській області сталася трагічна аварія за участі міського голови Вознесенська Євгенія Величка під час його службового відрядження.
Деталі аварії і те, що її спричинило, невідомо. На місці події рятувальники за допомогою електроінструментів деблокували з пошкодженого автомобіля травмовану жінку 1977 року народження та передали її бригаді медиків. Інший учасник аварії — чоловік 1986 року народження — загинув на місці. Його тіло також довелося деблокувати з понівеченого авто. Наразі встановлюють усі обставини та причини трагедії.
Останні новини про: ДТП
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.