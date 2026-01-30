Мера Вознесенська Величка арештували на два місяці із заставою у пів мільйона гривень

Мер Вознесенська Євген Величко на судовому засіданні 30 січня. Фото: Суспільне. Кропивницький

Міського голова Вознесенська Євгенія Величка суд арештував на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад 565 тисяч гривень.

Таке рішення сьогодні, 30 січня, ухвалив Подільський суд Кропивницького, пишуть «МикВісті».

Відомо, що Вознесенський міський голова не заперечував проти повідомленої підозри. Він сказав на суді, що допоміг у похованні загиблого у аварії.

Зазначимо, що аварія сталася у Кіровоградській області 28 січня. Через аварію загинув водій Renault Megane, сімейна пара — чоловік і жінка — з тілесними ушкодженнями перебувають у медичному закладі.

29 січня правоохоронці затримали міського голову Вознесенська та вручили йому підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

30 січня поліція Кіровоградської області опублікувала фото автомобіля мера Вознесенська, який потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі «Миколаїв — Благовіщенське». За їх даними, коли мер рухався у напрямку селища Голованівськ, він виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Renault.

У міській раді Вознесенська повідомляли, що аварія за участі Євгенія Величка сталась під час його службового відрядження. До Служби порятунку 28 січня о 15:47 надійшла інформація про аварію за участі двох автомобілів. Сама ДТП сталася поблизу села Пушкове Голованівського району.