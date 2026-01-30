До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴76 млн ренти за рік

До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже 76 млн грн ренти за рік. Ілюстративне фото: МикВісті

Упродовж 2025 року до місцевих бюджетів сплатили 75,7 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових та інших природних ресурсів.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 18,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільше коштів надійшло за спеціальне використання води — 42,6 мільйона гривень. Також суб’єкти господарювання сплатили майже 29,2 мільйона гривень ренти за користування надрами загальнодержавного та місцевого значення.

Крім того, до місцевих бюджетів надійшло 3,4 мільйона гривень рентної плати за користування іншими природними ресурсами та 523,4 тисячі гривень — за спеціальне використання лісових ресурсів.

Раніше повідомлялось, що за десять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 54,3 мільйона гривень рентної плати.