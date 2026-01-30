 Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴76 млн від рентних платежів у 2025 році

  • пʼятниця

    30 січня, 2026

  • 6.1°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 6.1° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴76 млн ренти за рік

До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже 76 млн грн ренти за рік. Ілюстративне фото: МикВістіДо місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже 76 млн грн ренти за рік. Ілюстративне фото: МикВісті

Упродовж 2025 року до місцевих бюджетів сплатили 75,7 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових та інших природних ресурсів.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 18,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільше коштів надійшло за спеціальне використання води — 42,6 мільйона гривень. Також суб’єкти господарювання сплатили майже 29,2 мільйона гривень ренти за користування надрами загальнодержавного та місцевого значення.

Крім того, до місцевих бюджетів надійшло 3,4 мільйона гривень рентної плати за користування іншими природними ресурсами та 523,4 тисячі гривень — за спеціальне використання лісових ресурсів.

Раніше повідомлялось, що за десять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 54,3 мільйона гривень рентної плати.

Останні новини про: Миколаївщина

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴58 млн екоподатку за рік
На трасі в Миколаївській області зіткнулися Mitsubishi та ВАЗ: двоє загиблих, одна людина поранена
Ще одна ДТП за день: на Миколаївщині в аварії загинув водій, травмовано двоє людей
Реклама
Читайте також:
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
новини
Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві на нереалізовані проєкти громадського бюджету 2021 року потрібно близько ₴16 млн

Аліна Квітко
новини
Прокуратурі відмовили у відстороненні мера Баштанки — він повернувся на посаду

Аліса Мелік-Адамян
новини
Освіта, спорт та підтримка ветеранів: у Миколаєві розподілили ₴824 млн субвенцій

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Ще одна ДТП за день: на Миколаївщині в аварії загинув водій, травмовано двоє людей
На трасі в Миколаївській області зіткнулися Mitsubishi та ВАЗ: двоє загиблих, одна людина поранена
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴58 млн екоподатку за рік

Мера Вознесенська Величка арештували на два місяці із заставою у пів мільйона гривень

На Миколаївщині за рік державі повернули 325 гектарів землі

3 години тому

Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині

Головне сьогодні