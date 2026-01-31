Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Євгеній Величко на судовому засіданні 30 січня. Фото: Суспільне.Кропивницький

Міський голова Вознесенська Євгеній Величко вніс заставу і вийшов зі слідчого ізолятора.

Інформацію про це «МикВісті» підтвердив його адвокат Ігор Притикін.

Як відомо, вчора 30 січня Подільській районний суд Кропивницького арештував його на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад 565 тисяч гривень.

Того ж дня його сторона внесла за нього заставу і він вийшов із СІЗО.

Смертельна ДТП за участі мера Вознесенська

Аварія за участі Євгенія Величка сталась під час його службового відрядження. До Служби порятунку 28 січня надійшла інформація про аварію за участі двох автомобілів. Сама ДТП сталася поблизу села Пушкове Голованівського району.

29 січня правоохоронці затримали міського голову Вознесенська та вручили йому підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

30 січня поліція Кіровоградської області опублікувала фото автомобіля мера Вознесенська, який потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі «Миколаїв — Благовіщенське». За їх даними, коли мер рухався у напрямку селища Голованівськ, він виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Renault.

Того ж дня суд обрав Євгенію Величку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На суді він визнав, що виїхав на зустрічну смугу через негоду, а потім втратив свідомість.