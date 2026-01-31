Майже по всій Одещині через негоду зафіксували обриви електромереж
- Аліса Мелік-Адамян
12:10, 31 січня, 2026
У ніч на 31 січня в Одеській області через намерзання льоду зафіксували обриви проводів та пошкодження елементів електромереж.
Про це повідомили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі».
Станом на ранок 31 січня без електропостачання залишаються споживачі у Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах області.
В Одесі електроенергію подають насамперед на об’єкти критичної інфраструктури.
У ДТЕК зазначають, що ремонтні бригади працювали протягом усієї ночі та продовжують обстеження ліній і відновлення обладнання, аби якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців.
Нагадаємл, на Миколаївщині через погіршення погодних умов фіксують численні аварійні відключення електроенергії. Без світла наразі залишаються десятки населених пунктів і десятки тисяч споживачів у більшості громад області.
