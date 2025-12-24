«Слава богу рушниці немає, ніхто нікому в ляшку не вистрілить», — про що сперечались на бюджетній та регламентній комісіях міськради Миколаєва

Засідання комісії з питань бюджету, 23 грудня. Скриншот

На засіданні бюджетної комісії Миколаївської міськради, яка відбулась 23 грудня, депутати розпочали обговорення бюджетних запитів на 2026 рік. Наразі члени комісії розглядали лише захищені статті видатків для кожного підрозділу міськради.

Обговорення супроводжувалося кількома гострими перепалками між депутатами, які виникали під час розгляду зарплат, фінансування культури та надбавок у сфері спорту, повідомляють «МикВісті».

Про зарплати

Зокрема, перша напружена дискусія виникла під час обговорення зростання середньої заробітної плати для посадовців виконавчих органів міськради. Йдеться про підвищення на 66,7% до 25 тисяч гривень «на руки».

Депутат від «Санації» Сергій Кантор звернув увагу колег на масштаб зростання витрат й запропонував розглядати зміни у зарплатах разом з оптимізацією та скороченням структури мерії Миколаєва. На його думку, підвищення зарплати має відбуватись паралельно зі скороченням штатних одиниць, в тому числі вакантних.

Його зупинив голова комісії, «пропозиціонер» Федір Панченко й заявив, що виступи Сергія Кантора займають забагато часу, а при цьому він не озвучує конкретних статей видатків та доходів, з яких потрібно зняти або куди направити кошти.

— Ви щось пропонуєте чи не пропонуєте? — запитував Панченко.



— Я пропоную розв'язувати питання зростання зарплат шляхом зміни чисельності в самих управліннях, — відповідав Кантор.

Коли обговорення затягнулося більш ніж на 25 хвилин, голова комісії запропонував обмежити час виступів до 3 хвилин на депутата.

— Федоре Борисовичу, я також укладатимуся в час, але ти ж розумієш, — сказав Сергій Кантор. — Ми з вами 5 хвилин тому про дещо домовилися, а ви вже дієте інакше, — відповів Федір Панченко.

У певний момент ситуацію спробував розрядити депутат Артем Ільюк.

— Слава богу, рушниці немає, ніхто нікому в ляшку не вистрілить, — сказав він. — Або на дамбу не впаде, — додав інший депутат, чий голос не вдалося ідентифікувати. Після цього Федір Панченко ввів регламент на виступ для кожного депутата до 3 хвилин.

Про культуру та зоопарк

Наступна перепалка виникла під час розгляду видатків на сферу культури, зокрема зарплат у Миколаївському зоопарку, де більшість працівників отримують мінімальну зарплату близько 8 тисяч гривень.

Начальник управління культури Юрій Любаров розповів про ситуації, коли працівники мають офіційний оклад 2500 гривень, що є менше мінімальної зарплати в України. Через це не спрацьовує надбавка +30% до зарплати, оскільки людям додатково нараховується ставка до мінімальної зарплати у 8000 гривень.

— Оклад працівника по догляду за тваринами — 2,5 тисячі гривень. І ці 30% доплати фактично «тонуть» у мінімальній зарплаті, — сказав директор зоопарку Володимир Топчій. — Як так сталося, що при мінімальній зарплаті 8 500 гривень у державній установі оклад 2500? — запитала депутатка «Санації» Лариса Дробот.

Під час обговорення депутат «Пропозиції» Федір Панченко посміхнувся, що викликало обурення Лариси Дробот.

— Ваше питання до кого? До Кабінету Міністрів? Їх тут немає. Вам щойно Юрій Любаров пояснив, що постанова Кабміну, яка регламентує тарифні ставки, є застарілою і передбачає занадто низькі оклади, – сказав Федір Панченко. — Я щось смішне запитую? Я бачу у вас на обличчі посмішку. Я ставлю запитання, бо намагаюся розібратися. Але ви сьогодні протягом усього вечора дозволяєте собі незрозумілі підколи, зокрема на адресу Кантора, і зараз теж смієтеся, — сказала депутатка.

У відповідь Федір Панченко голосно почав пояснювати Ларисі Дробот різницю між організаційно-правовими формами юридичних осіб, хоча вона його про це не просила.

— Плакати треба, коли депутат міськради не розуміє різницю між державною установою і комунальним підприємством, — сказав він.



— Ви якось себе тримайте в руках, — відповіла Дробот.

Про спорт і «потужну» працю

Ще одна емоційна дискусія виникла під час розгляду видатків на управління спорту, зокрема надбавок за складність і напруженість роботи чиновників.

Депутат «Санації» Андрій Кучеренко поцікавився, за якими критеріями визначається «ступінь напруженості», що дає право на 50% надбавки.

Начальниця управління спорту Ірина Бондаренко пояснила, що такі надбавки передбачені для керівників і працівників спортивних закладів.

«Пропозиціонер» Олександр Береза заявив, що саме перебування і робота в Миколаєві вже є підставою для надбавок.

— Хотів висловитися щодо надбавки за напруженість. На мою думку, всі, хто сьогодні живе й працює в Миколаєві, фактично перебувають у напружених умовах і цілком заслуговують на таку надбавку. Тому, коли ми порушуємо питання, чому тренери в Миколаєві отримують надбавку за напруженість, варто дотримуватися певної етичності у формулюванні таких запитань, — сказав він.

Натомість депутатка Тетяна Домбровська зауважила, що умови праці в різних сферах не однакові.

— Я з вами погоджуюся щодо миколаївців і працівників у місті. Але складається враження, що люди, які працюють у відносно комфортних умовах, орієнтуються лише на те, що відбувається навколо них. Водночас є ті, хто щодня важко працює на вулиці — наприклад, у зоопарку. Люди, які там працюють, отримують зовсім інший рівень оплати праці, — зазначила вона.

Обговорення захищених статей бюджету на 2026 рік депутати продовжать на наступних засіданнях комісії.