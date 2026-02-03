Податки для бізнесу, субвенції та земельний скандал: як пройшла сесія міськради Миколаєва

Депутати під час обговорення проєктів рішень на сесії міськради. Фото: МикВісті

Відбулась перша сесія Миколаївської міської ради у 2026 році, під час якої депутати розглянули бюджетні та земельні питання, обговорили розподіл державних субвенцій, стан міських об’єктів і звернулися до влади щодо збільшення податків для бізнесу.

У порядку денному було 96 земельних питань, два бюджетні та ще близько 30 поточних, які винесли на розгляд з голосу. Розглядали сесійні питання протягом кількох засідань, через те, що постійно втрачався кворум.

Як відомо, сесію розпочали ще 30 грудня 2025 року. Під час першого засідання депутати міськради затвердили бюджет міста на 2026 рік. Однак продовження сесії перенесли через відсутність кворуму.

Зокрема, засідання відновили 29 січня, однак після приблизно години обговорення проєктів рішень сесію перервали через відключення електроенергії. Упродовж 15–20 хвилин депутати не могли підʼєднатися до онлайн-засідання через технічні проблеми. Згодом кворум знову був відсутній, тому засідання перенесли на 3 лютого.

Під час другої частини сесії депутати обговорили нереалізовані проєкти громадського бюджету та стан міських об’єктів, а також погодили зміни до бюджету на 2026 рік і проголосували за низку земельних питань.

Скандал навколо ділянки по 8-й Повздовжній

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував приватного забудовника, який понад 10 років користується міською землею, але не передав громаді передбачену договором частку майна. Таку поведінку він назвав «жлобством» і закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із бізнесом.

Йдеться про земельну ділянку по вулиці 8-й Поздовжній, 2-В — у районі трамвайного парку на вулиці Будівельників. Її орієнтовна вартість становить близько 110 мільйонів гривень. Як пояснив депутат Федір Панченко, понад 10 років тому компанія отримала землю на умовах суперфіцію. Забудовник збудував більшу частину об’єктів, однак третину майна, яка мала перейти у власність громади, оформив на себе і тепер намагається залишити ділянку за собою.

Депутати намагалися повернути до порядку денного питання про відмову ТОВ «Кристмас» у наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу цієї ділянки, однак голосів для цього забракло.

Олександр Сєнкевич доручив департаменту антикорупційної політики підготувати інформаційну довідку та висновок щодо цієї ситуації і розіслати їх депутатам. За його словами, питання автоматично включать до порядку денного наступної сесії.

Вже під час наступного засідання депутат Євген Павлович від фракції «Пропозиція» заявив, що деякі його колеги саботують голосування щодо відмови у виділенні ТОВ «Кристмас.» 4 гектарів трамвайного депо під ринок. Він запропонував меру звернутися до прокуратури через такі дії, які, на його думку, перешкоджають виконанню рішення суду.

— Олександре Федоровичу, тому звертаюсь до вас, ми не можемо залишати поза увагою цей прояв не знаю чого. Ну, там ходять чутки, що там хтось когось корумпував на 50 000 доларів, але це чутки, я не можу цю інформацію ні підтвердити, ні спростувати. Але я вважаю, що є всі підстави для того, щоб ми підготували звернення до компетентних органів, — сказав Євген Павлович.

Депутатка Олена Кісельова (фракція «Європейська солідарність») додала, що в деяких містах України практика змінилась так, що депутати, які ухиляються від голосування за рішеннями, які зобов’язує суд, не лише політично, а й матеріально відповідальні — їх можуть штрафувати та притягати до регресної відповідальності.

Розподіл ₴824 млн субвенцій

Депутати Миколаївської міської ради погодили зміни до бюджету на 2026 рік. До міського бюджету надійдуть понад 824 мільйони гривень субвенцій.

Як повідомила директорка департаменту фінансів міської ради Віра Святелик, оновлений бюджет передбачає доходи громади у 2026 році в розмірі 6 мільярдів 370 мільйонів гривень та видатки — 6 мільярдів 99 мільйонів гривень.

Зокрема, місто отримає:

101 мільйон 61 тисячу гривень додаткової субвенції з державного бюджету на харчування учнів закладів загальної середньої освіти;

707 мільйонів 634 тисячі гривень освітньої субвенції з держбюджету;

8 мільйонів 755 тисяч гривень на оплату праці працівників інклюзивно-ресурсних центрів;

6 мільйонів 334 тисячі гривень з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Також передбачено перерозподіл 3 мільйонів гривень обласної субвенції на підтримку комунального баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» через управління з питань фізичної культури та спорту.

Після кількох повторних голосувань рішення підтримали 29 депутатів.

Нереалізовані проєкти громадського бюджету

У Миколаєві для реалізації проєктів громадського бюджету, які були відібрані у 2021 році, але не реалізовані через початок повномасштабної війни, необхідно близько 16 мільйонів гривень.

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що наразі у бюджеті міста коштів на ці потреби не передбачено, оскільки фінансуються лише захищені та пріоритетні статті видатків. Водночас можливість виділення коштів можуть розглянути під час розподілу залишків бюджету, які становлять близько 310 мільйонів гривень.

Директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко уточнила, що за результатами перевірки проєктів 2021 року необхідна сума складає близько 16 мільйонів гривень.

Водночас частина депутатів висловила сумніви щодо доцільності фінансування старих проєктів, які втратили актуальність в умовах війни.

— Один із проєктів у Центральному районі передбачає встановлення ремонтного обладнання для велосипедів за 800 тисяч гривень. В умовах відключень світла та загрози блекауту це не виглядає нагальним питанням. Потрібен фільтр, щоб оцінювати актуальність кожного проєкту з урахуванням воєнного часу, — зазначив депутат Олександр Береза.

Занедбаний стан скейт-парку на Херсонському шосе

Під час сесії депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець заявив, що окремі міські об’єкти залишаються без належного догляду. Як приклад він навів скейт-парк на Херсонському шосе, який, за його словами, вже тривалий час перебуває в занедбаному стані.

— Якщо люди створюють у місті гарні локації, а посадові особи за ними не доглядають, то це проблема не мешканців, а тих, хто відповідає за утримання, — наголосив депутат.

У відповідь міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що проблема полягає не лише у роботі посадовців, а й у ставленні самих мешканців до комунального майна. У відповідь Юрій Степанець зауважив, що догляду за об’єктом не було вже три-чотири роки.

Підсумовуючи дискусію, міський голова закликав звернути увагу на культуру користування громадським простором.

Додаткова підтримка з держбюджету

Через дефіцит міського бюджету Миколаїв розраховує на додаткову фінансову підтримку з державного бюджету. Мер Олександр Сєнкевич готується до поїздки в Київ, де планує відстоювати потребу міста у 1,1 мільярда гривень субвенції.

За його словами, наразі бюджет Миколаєва забезпечений коштами на заробітні плати та комунальні послуги лише на 82,5%. Для покриття цього дефіциту міська влада звертається до держави з проханням про додаткову фінансову допомогу.

Олександр Сєнкевич також повідомив, що до вирішення цього питання залучені голова ОВА та народні депутати Олександр Гайду, Олександр Пасічний та Ігор Копитін. Відповідні звернення вже направлені до Міністерства фінансів, профільного комітету Верховної Ради та Офісу Президента України. Також із відповідною позицією виступила Асоціація міст України. Міську владу попросили підготувати детальну презентацію бюджету Миколаєва з описом проблемних питань.

Перейменування вулиць

Депутати міськради підтримали перейменування двох вулиць у мікрорайоні Матвіївка Центрального району міста.

Зокрема, вулицю Комарова перейменували на Очеретяну. У пояснювальній записці зазначається, що вулиця виходить до берега річки, де здавна росте очерет, що й стало підставою для локально прив’язаної назви.

Також підтримали перейменування вулиці Дмитра Ульянова на 1-шу Набережну. Це рішення ухвалили з метою впорядкування системи назв у районі, оскільки раніше провулок Дмитра Ульянова вже перейменували на 1-й Набережний.

Обидва проєкти рішень депутати підтримали одноголосно — «за» проголосували 28 депутатів.

Депутати закликали владу не підвищувати податки для підприємців

Депутати Миколаївської міської ради звернулися до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із закликом не посилювати податкове навантаження на місцевих підприємців.

Депутат міськради Олександр Береза зазначив, що через постійні обстріли Миколаєва частина бізнесу змушена зупиняти роботу або переїдуть в безпечніші регіони, що напряму впливає на економіку міста.

— У таких умовах життєдіяльність міста особливо залежить від стабільної роботи малого та середнього бізнесу, який забезпечує зайнятість населення, наповнення місцевого бюджету та соціальну стійкість громади. Підвищення податкового навантаження або ускладнення адміністрування може призвести до згортання підприємницької діяльності, втрати робочих місць і зменшення надходжень до бюджетів, — зазначив Олександр Береза.

Своєю чергою депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова наголосила, що саме підприємці залишаються ключовим ресурсом громади в умовах війни.

— Миколаїв із початку повномасштабної агресії вже втратив значну частину доходів через зупинку або скорочення бізнес-активності. Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, — це ресурс громади, який ми, як депутати, маємо захистити, — сказала Олена Кісельова.

У ЦНАПах можуть почати видавати водійські посвідчення

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що планує зустріч із керівником регіонального сервісного центру МВС Геннадієм Погорєловим, щоб обговорити можливість надання таких послуг на базі ЦНАПів.

Наразі будівля сервісного центру МВС у Миколаєві є фізично недоступною для людей з інвалідністю. У регіональному сервісному центрі МВС зазначили, що переобладнати приміщення неможливо, оскільки будівлі понад 50 років.

Раніше у коментарі «МикВісті» Олександр Сєнкевич заявляв, що за наявності потреби послуги з оформлення водійських посвідчень можуть бути організовані у міських ЦНАПах.

Депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець наголосив, що міська влада може доручити профільному заступнику з соціальних питань спільно з керівництвом ЦНАПів опрацювати можливість надання адміністративних послуг сервісних центрів МВС у ЦНАПах як альтернативу для людей з інвалідністю, якщо приміщення МВС залишаються недоступними. За його словами, невідомо, коли з’явиться доступний сервісний центр МВС, тому таке рішення може стати ефективним виходом із ситуації.

— Геннадій Васильович прийде до мене, і ми обговоримо, як це можна організувати: що потрібно змінити, які рішення ухвалити на сесії та чи потрібно звертатися до Кабінету Міністрів України, — зазначив міський голова.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що наступну сесію міськради призначено на 26 лютого.