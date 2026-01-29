«Догляду немає за ним», — депутат Степанець звинуватив посадовців у занедбаному стані скейт-парку на Херсонському шосе

Чергове засідання сесії Миколаївської міської ради, фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець заявив, що посадовці не доглядають за міськими об’єктами. Як приклад він навів скейт-парк на Херсонському шосе в Миколаєві, який, за його словами, уже тривалий час перебуває в занедбаному стані.

Відповідне питання обговорювали під час засідання сесії Миколаївської міської ради 29 січня, пишуть «МикВісті».

Під час виступу Юрій Степанець наголосив на відповідальності влади за утримання громадських просторів.

— Якщо люди хочуть у цьому місті створювати гарні локації, а посадові особи не доглядають за цим, то це не проблема людей, які хочуть і створюють у цьому місті щось гарне, а проблема в тому, хто і як доглядає, — заявив Юрій Степанець.

Натомість міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що проблема полягає не лише у роботі посадовців, а й у ставленні мешканців до комунального майна.

— Так, ну ви вже тут зря на слизький шлях стали. Я вам приведу приклад. Ось буквально нещодавно обговорювали питання в Тернівці. Скейт-парк розламали: прийшли вночі чи ввечері, розламали скейт-парк, напхали туди сміття під скейт-парк. Цікаво, це адміністрація Центрального району зробила, чи це з Інгульського приїхали? — відповів мер. — А в Херсонському шосе скейт-парк, на якому катаються вже другий чи третій рік діти на зламаному, це ж питання не до дітей, — заперечив Юрій Степанець. — А зламали, я ж кажу, мабуть, Інгульська чи Центральна адміністрація, — перебив мер.

Стан скейтпарку станом на березень 2025 року. Фото: МикВісті

Депутат у відповідь наголосив, що три чи чотири роки догляду за об’єктом немає. Підсумовуючи дискусію, Олександр Сєнкевич закликав звернути увагу на культуру користування громадським майном.

— Та ну догляду, і сміття туди запхали теж, «доглядали» туди. Це ж не смітник, це скейт-парк. Може, потрібно, щоб люди доглядали трохи і слідкували за майном, яке вони виграли в громадському бюджеті, за яке вони голосували. Я впевнений, що це не люди з Варварівки туди приїжджали ламати і запихати сміття. Тому, вибачте, але треба працювати над вихованням дітей і людей, а не у всьому звинувачувати чиновників, — підсумував міський голова.

Нагадаємо, ремонт скейт-парку на Херсонському шосе в Миколаєві планують розпочати орієнтовно з середини березня цього року, коли дозволять погодні умови.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що у скейт-парку на Херсонському шосе необхідно замінити 100% обладнання. Втім, у балансоутримувача в 2025 році були лише є кошти лише на частковий ремонт.

Скейт-парк, який відкрили у вересні 2020 року за кошти громадського бюджету. Тоді на його облаштування спрямували майже 1 мільйон гривень. Майданчик призначений для катання на велосипедах, скейтах і роликах, також там встановлені елементи для виконання трюків. Від моменту відкриття капітальний ремонт об’єкта не проводили.

У 2024 році скейт-парк передали на баланс комунального підприємства «Пілот».