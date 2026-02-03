Павлович хоче звернутися до прокуратури через депутатів, які «саботують» голосування на сесії

Депутат Миколаївської міської ради Євген Павлович (фракція «Пропозиція») заявив, що деякі його колеги саботують голосування щодо відмови у виділенні ТОВ «Кристмас.» 4 гектарів трамвайного депо під ринок.

Він запропонував меру звернутися до прокуратури через такі дії, які, на його думку, перешкоджають виконанню рішення суду, пишуть «МикВісті».

— У нас є колеги, які блокують розгляд проєкту рішення і блокують виконання рішення суду. І ми зараз є заручниками цієї ситуації. Наскільки мені відомо, альтернативного рішення до нас не надходило. Кожен депутат може підготувати альтернативний проєкт рішення, там «надати згоду», а у нас основний проєкт — «не надавати згоду», — сказав Євген Павлович.

Реклама

Він наголосив, що депутати можуть подавати альтернативні проєкти рішення, але цього не відбулося, і саме через утримання від голосування блокуються подальші кроки щодо ТОВ «Кристмас.». Через це Євген Павлович вважає доцільним звернутися до прокуратури області з проханням перевірити факти й надати їм правову оцінку.

— Тому я вважаю, що дії колег, які не голосують «ні за, ні проти», а просто утримуються від голосування і таким чином зривають саму процедуру голосування — вони носять ознаки навмисного невиконання рішення суду. За це передбачена і адміністративна відповідальність, і кримінальна відповідальність. Олександре Федоровичу, тому звертаюсь до вас, ми не можемо залишати поза увагою цей прояв не знаю чого. Ну, там ходять чутки, що там хтось когось корумпував на 50 000 доларів, але це чутки, я не можу цю інформацію ні підтвердити, ні спростувати. Але я вважаю, що є всі підстави для того, щоб ми підготували звернення до компетентних органів. Вважаю, що заява на прокурора області буде доречною з приводу того, що деякі депутати навмисно саботують виконання рішення суду. Прокуратура має перевірити ці факти, надати їм правову оцінку та у разі підтвердження цієї інформації — відповідним чином реагувати, – сказав Євген Павлович.

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що на наступну сесію, яка відбудеться в кінці лютого, підготується розширена довідка по справі ТОВ «Кристмас.»: з історії питання, поточного стану та обсягу можливих збитків.

Мер при цьому підкреслив, що депутати несуть політичну відповідальність за свої рішення і волевиявлення під час голосування.

— У нас, на жаль, чи на щастя навіть, не знаю, у депутатів є тільки політична відповідальність за неголосування чи голосування того чи іншого проєкту рішення. Бо, як ви знаєте, міська рада — це колегіальний орган, у кожного може бути своя думка особиста. Ми не можемо впливати на ці думки чи волевиявлення. І я як міський голова, більше того, не те що не можу, а навіть не хочу цього робити. Тому у кожного своя відповідальність перед виборцями, – сказав Олександр Сєнкевич.

Депутатка Олена Кісельова (фракція «Європейська солідарність») додала, що в деяких містах України практика змінилась так, що депутати, які ухиляються від голосування за рішеннями, які зобов’язує суд, не лише політично, а й матеріально відповідальні — їх можуть штрафувати та притягати до регресної відповідальності.

— Щодо відповідальності депутатів. Я спілкувалася з колегами з інших міст і знаю, що в деяких містах депутати, які не приймають рішення або не беруть участь у голосуванні тоді, коли суд зобов’язує прийняти, — у них є регресна відповідальність. На них також накладають штраф, і вони також є суб’єктами відповідальності. Тому в країні все змінюється, практики також змінюються. Ухилятися від голосування — це вже скоро стане способом, що призводить до відповідальності. А далі буде ще складніше, – сказала Олена Кісельова.

Історія ділянки по 8-й Повздовжній

Раніше, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував приватного забудовника, який понад 10 років користується міською землею, але не передав громаді передбачену договором частку майна Він назвав таку поведінку «жлобством» і закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із бізнесом.

Йдеться про земельну ділянку по вулиці 8-а Повздовжня, 2-в знаходиться в Інгульському районі Миколаєва на перетині з вулицею Будівельників, недалеко від торгівельного центру «Епіцентр». Раніше там було трамвайне депо №2 комунального підприємства «Миколаївелектротранс». У 2012 році міська рада передала 4 гектари території в постійне користування КП «Міське ринкове господарство» з правом укласти договір суперфіцію з ТОВ «Кристмас.». Її орієнтовна вартість — близько 110 мільйонів гривень.

За умовами договору інвестор мав збудувати торгівельні павільйони, третина з яких мала перейти у власність громади. Інвестиційний договір був розрахований на 10 років і діяв до березня 2024 року.

Нині міська рада через Господарський суд Миколаївської області вимагає від ТОВ «Кристмас.» сплати боргу за користування землею у період з 2020 по березень 2024 року (9,1 мільйона гривень), а також за фактичне безоплатне користування ділянкою після закінчення договору (1,3 мільйона гривень). Крім того, міськрада подала позов про повернення ділянки з розбиранням будівель і скасуванням державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

Крім того, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про необхідність залучення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до справ щодо повернення у власність громади 4 гектарів землі, які наразі перебувають у користуванні ТОВ «Кристмас.».