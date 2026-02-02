Сенкевич планує написати в НАБУ через земельний скандал із забудовниками муніципального ринку

Миколаїв може звернутися до НАБУ через суди з ТОВ «Кристмас.» Фото: МикВісті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про необхідність залучення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до справ щодо повернення у власність громади 4 гектарів землі, які наразі перебувають у користуванні ТОВ «Кристмас.».

Про це стало відомо під час апаратної наради Миколаївської міської ради 2 лютого, пишуть «МикВісті».

Як повідомив директор юридичного департаменту міськради Євген Юзвак, перша справа стосується повернення земельної ділянки. У її межах призначено земельно-технічну експертизу, ініційовану відповідачем — ТОВ «Кристмас.». Компанія просить визначити частину ділянки площею, яку вона забудувала, зокрема під ринок.

— Цю експертизу ініціював відповідач — ТОВ «Кристмас.». Вона має визначити частину земельної ділянки площею 4 га, яку компанія фактично забудувала, зокрема під ринок, – пояснив Євген Юзвак.

Одеський експерт, який мав визначити межі забудови на ділянці, подав клопотання про продовження терміну робіт понад стандартні 90 днів, посилаючись на велику завантаженість.

— Експерт попросив продовжити строк проведення експертизи більш ніж на 90 днів, пояснивши це тим, що в нього одночасно понад 10 інших експертиз. Ми вважаємо це системним затягуванням процесу, — зазначив Євген Юзвак.

За його словами, у міськраді попередили суд, що за таких умов експертиза може тривати роками, та запропонували залучити інших експертів, зокрема з Миколаєва.

— Попри це, господарський суд Миколаївської області оголосив резолютивну частину рішення про продовження строку експертизи. Ми чекаємо мотивування і після цього будемо вирішувати питання щодо оскарження, — додав він.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто може звернутися до НАБУ через судові процеси навколо землі, якою користується ТОВ «Кристмас.».

— Може, нам треба звернутися в правоохоронні органи. Мені щось здається, що вже пора нам звертатися в НАБУ. Там уже і сума, мабуть, перевищила, якраз для НАБУ. Ну, мабуть, треба нам вже далі йти. Треба виходити на новий рівень, – сказав він.

Паралельно триває інший судовий спір щодо тлумачення умов договору суперфіцію. ТОВ «Кристмас.» намагається через суд довести, що збільшення нормативної грошової оцінки землі, яке відбулося у 2020 році, не має застосовуватися до їхнього об’єкта. Компанія наполягає на оплаті за ставками 2014 року.

Раніше місту вже вдалося виграти три аналогічні судові справи про стягнення з підприємства боргу на суму близько 11 мільйонів гривень, нарахованого саме через зміну оцінки землі. Однак наразі суд першої інстанції прийняв рішення на користь ТОВ «Кристмас.», підтримавши їхнє бачення розрахунків.

— Йдеться про тлумачення договору суперфіцію. ТОВ «Кристмас.» звернулося до господарського суду, щоб підтвердити, що підвищення нормативної грошової оцінки у 2020 році не застосовується до їхнього договору на землю площею 4 га. Раніше ми вже стягнули з компанії близько 11 млн грн за 2020–2024 роки через зміну оцінки. Суд першої інстанції прийняв рішення на користь ТОВ «Кристмас.», визнавши, що вони мають платити за договором тільки ту суму, яка була на момент оплати у 2014 році. Ми подали апеляцію, розгляд якої відбудеться в Одесі, і від рішення апеляції залежатиме подальше стягнення понад 11 мільйонів гривень, – сказав Євген Юзвак.

Наразі юридичний департамент готує апеляційну скаргу до суду в Одесі.

Історія ділянки по 8-й Повздовжній

Раніше, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував приватного забудовника, який понад 10 років користується міською землею, але не передав громаді передбачену договором частку майна Він назвав таку поведінку «жлобством» і закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із бізнесом.

Йдеться про земельну ділянку по вулиці 8-а Повздовжня, 2-в знаходиться в Інгульському районі Миколаєва на перетині з вулицею Будівельників, недалеко від торгівельного центру «Епіцентр». Раніше там було трамвайне депо №2 комунального підприємства «Миколаївелектротранс». У 2012 році міська рада передала 4 гектари території в постійне користування КП «Міське ринкове господарство» з правом укласти договір суперфіцію з ТОВ «Кристмас.». Її орієнтовна вартість — близько 110 мільйонів гривень.

За умовами договору інвестор мав збудувати торгівельні павільйони, третина з яких мала перейти у власність громади. Інвестиційний договір був розрахований на 10 років і діяв до березня 2024 року.

Нині міська рада через Господарський суд Миколаївської області вимагає від ТОВ «Кристмас.» сплати боргу за користування землею у період з 2020 по березень 2024 року (9,1 мільйона гривень), а також за фактичне безоплатне користування ділянкою після закінчення договору (1,3 мільйона гривень). Крім того, міськрада подала позов про повернення ділянки з розбиранням будівель і скасуванням державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.