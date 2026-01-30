Освіта, спорт та підтримка ветеранів: у Миколаєві розподілили ₴824 млн субвенцій

Засідання сесії Миколаївської міської ради, 29 січня. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради погодили зміни до бюджету на 2026 рік. До міського бюджету перерахують понад 824 мільйони гривень субвенцій.

Відповідне рішення підтримали на засіданні сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як повідомила директорка департаменту фінансів міської ради Віра Святелик, оновлений бюджет передбачає доходи громади у 2026 році у розмірі 6 мільярдів 370 мільйонів гривень та видатки — 6 мільярдів 99 мільйонів гривень.

— На ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік. У міжсесійний період до бюджету надійшли чотири субвенції, — зазначила вона.

Зокрема, місто отримає:

101 мільйон 61 тисячу гривень додаткової субвенції з державного бюджету на харчування учнів закладів загальної середньої освіти;

707 мільйонів 634 тисячі гривень освітньої субвенції з держбюджету;

8 мільйонів 755 тисяч гривень на оплату праці працівників інклюзивно-ресурсних центрів;

6 мільйонів 334 тисячі гривень з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Крім того, передбачено перерозподіл 3 мільйонів гривень обласної субвенції на підтримку комунального баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» через управління з питань фізичної культури та спорту.

Сесія Миколаївської міської ради, 29 січня. Фото: МикВісті

Зазначимо, що дане питання кілька разів ставили на голосування, оскільки через відсутність достатньої кількості голосів кворум не набирався. Міський голова Олександр Сєнкевич неодноразово звертався до депутатів із закликом долучитися до голосування.

— Мені так подобається, знаєте, коли депутати кажуть: «Ми повинні підтримувати наших учителів, допомагати їм, підвищувати зарплати і так далі». Сьогодні держава передає кошти на підтримку вчителів. Нам нічого не потрібно робити, окрім як їх прийняти. І всі ці розмови одразу, як то кажуть, коту під хвіст. Будь ласка, от результат на табло. 26 депутатів бере участь у голосуванні. Нам передають кошти з державного бюджету на супровід ветеранів. Що ми маємо зараз? На сесії присутні 29 депутатів, вони щойно підтвердили реєстрацію, але лише 26 з них голосують за цей бюджет. Колеги, прошу, керівників фракцій і груп — попрацюйте з депутатами, давайте зберемося, — сказав Олександр Сєнкевич.

Після кількох повторних голосувань необхідну кількість голосів вдалося зібрати. Рішення підтримали 29 депутатів.

Рішення підтримали 29 депутатів, скриншот з трансляції

Нагадаємо, через дефіцит міського бюджету Миколаїв розраховує на додаткову підтримку з держбюджету. Міський голова Олександр Сєнкевич готується до поїздки в Київ, де захищатиме потребу міста у 1,1 мільярда гривень субвенції.

За словами мера, наразі бюджет міста забезпечений коштами на заробітні плати та комунальні послуги лише на 82,5%. Щоб покрити цей розрив, влада Миколаєва намагається отримати від держави субвенцію у розмірі 1,1 мільярда гривень.

Мер також повідомив, що до вирішення питання залучені голова ОВА та народні депутати Олександр Гайду, Олександр Пасічний та Ігор Копитін. Спільне звернення вже надіслано до Міністерства фінансів та профільного комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, що за підсумками 2025 року в бюджеті Миколаєва невитраченими залишились 653 мільйони гривень. Такими є офіційні дані використання коштів бюджету Миколаєва станом на 1 січня 2026 року, опубліковані на офіційному сайті міської ради.