«Якщо є така потреба», — Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах Миколаєва можуть видавати посвідчення водія

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Архівне фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах міста зможуть надавати послуги з оформлення посвідчень водія, якщо «є така потреба».

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Як відомо, будівля сервісного центру МВС у Миколаєві не облаштована для людей з інвалідністю. У регіональному сервісному центрі МВС нам розповіли, що наразі це неможливо через те, що будівля старша за 50 років.

Своєю чергою, головний спеціаліст сектору комунікації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Ніна Хмелевська повідомила, що люди з інвалідністю можуть складати іспити в будь-якому сервісному центрі України, зокрема в Новому Бузі, де приміщення адаптовані до безбар’єрних вимог.