«Якщо є така потреба», — Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах Миколаєва можуть видавати посвідчення водія
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
13:50, 27 січня, 2026
-
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах міста зможуть надавати послуги з оформлення посвідчень водія, якщо «є така потреба».
Про це він сказав у коментарі «МикВісті».
Як відомо, будівля сервісного центру МВС у Миколаєві не облаштована для людей з інвалідністю. У регіональному сервісному центрі МВС нам розповіли, що наразі це неможливо через те, що будівля старша за 50 років.
Своєю чергою, головний спеціаліст сектору комунікації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Ніна Хмелевська повідомила, що люди з інвалідністю можуть складати іспити в будь-якому сервісному центрі України, зокрема в Новому Бузі, де приміщення адаптовані до безбар’єрних вимог.
— Ми можемо видавати посвідчення в ЦНАПі. Усі наші ЦНАПи, якщо є така потреба, готові надати можливість працювати з посвідченнями водіїв усім бажаючим. Якщо в МРЕО є таке бажання, ми можемо надати можливість розмістити там їхнього представника. Так, насправді в Миколаєві сьогодні велика кількість будівель і споруд не є доступними. На це потрібна велика кількість грошей і велика кількість часу. Але вже сьогодні є центр надання адміністративних послуг, є фактично місце надання всіх видів послуг. І ми можемо надавати можливість представникам різних організацій і структур за офіційною домовленістю можливість працювати. Там є робочі місця, там можна посадити представника МРЕО, — сказав Олександр Сєнкевич.
Додамо, що люди на колісних кріслах не можуть складати теоретичний іспит у Миколаєві через відсутність безбар’єрного доступу до другого поверху сервісного центру МВС, де проводиться тестування.
— Ви знаєте, можна й на третій поверх все перенести. Головне — бажання. Якщо є бажання, завжди можна щось придумати: обладнати пандус, що не потребує великих коштів, перенести кабінет теорії на перший поверх, а працівників пересадити на другий, — резюмував Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, упродовж 2025 року жителям Миколаївської області видали 24 816 посвідчень водія. Із загальної кількості 9 684 посвідчення видали миколаївцям вперше — після складання теоретичного та практичного іспитів. Ще 15 130 посвідчень отримали в межах обміну або відновлення втрачених чи пошкоджених документів.
У Миколаївській області жінки, які постраждали внаслідок війни, безкоштовно навчаються водінню. 30 жінок вчаться керувати легковими автомобілями, ще 10 тракторами.
Як розповіла Олена Пащенко, керівниця проєкту громадської організації «Десяте квітня», участь у програмі можуть брати жінки, які постраждали внаслідок війни або опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема, це жінки з інвалідністю та з багатодітних родин.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews.
Останні новини про: автошкола
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.