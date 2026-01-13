Майже 25 тисяч миколаївців отримали посвідчення водія у 2025 році
- Новини України
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
13:10, 13 січня, 2026
-
Упродовж 2025 року жителям Миколаївської області видали 24 816 посвідчень водія.
Про це повідомили у Сервісних центрах МВС Миколаївщини.
Із загальної кількості 9 684 посвідчення видали миколаївцям вперше — після складання теоретичного та практичного іспитів. Ще 15 130 посвідчень отримали в межах обміну або відновлення втрачених чи пошкоджених документів.
У Сервісних центрах МВС зазначають, що все більше громадян користуються саме онлайн-сервісами. Так, упродовж минулого року понад 4 тисячі жителів Миколаївської області обміняли або відновили свої посвідчення водія дистанційно — через Кабінет водія та застосунок «Дія».
Водночас у відомстві попереджають, що перше посвідчення водія не надсилається власнику поштою. Документ видається виключно особисто в сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту та за наявності документа, що посвідчує особу. Там також уточнили, що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України № 340 посвідчення не можуть видавати за дорученням або через третіх осіб.
Нагадаємо, у грудні 2025 року ринок автотранспорту серед українців очолили електромобілі: зайняли 8 позицій із 10 у рейтингу найпопулярніших авто місяця.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.