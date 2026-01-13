 Майже 25 тисяч миколаївців отримали посвідчення водія у 2025 році

Майже 25 тисяч миколаївців отримали посвідчення водія у 2025 році

Фото: DepositphotoМайже 25 тисяч миколаївців отримали посвідчення водія у 2025 році. Фото: Depositphoto

Упродовж 2025 року жителям Миколаївської області видали 24 816 посвідчень водія.

Про це повідомили у Сервісних центрах МВС Миколаївщини.

Із загальної кількості 9 684 посвідчення видали миколаївцям вперше — після складання теоретичного та практичного іспитів. Ще 15 130 посвідчень отримали в межах обміну або відновлення втрачених чи пошкоджених документів.

У Сервісних центрах МВС зазначають, що все більше громадян користуються саме онлайн-сервісами. Так, упродовж минулого року понад 4 тисячі жителів Миколаївської області обміняли або відновили свої посвідчення водія дистанційно — через Кабінет водія та застосунок «Дія».

Водночас у відомстві попереджають, що перше посвідчення водія не надсилається власнику поштою. Документ видається виключно особисто в сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту та за наявності документа, що посвідчує особу. Там також уточнили, що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України № 340 посвідчення не можуть видавати за дорученням або через третіх осіб.

Нагадаємо, у грудні 2025 року ринок автотранспорту серед українців очолили електромобілі: зайняли 8 позицій із 10 у рейтингу найпопулярніших авто місяця.

