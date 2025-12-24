На пільговий проїзд у Миколаєві в 2026 році планують витратити майже ₴190 млн. Фото: архів МикВісті

На компенсацію проїзду пільговим категоріям у міському транспорті Миколаєва у 2026 році пропонують передбачити 189,5 мільйонів гривень.

Такі цифри озвучили під час засідання міських комісій з питань бюджету та гласності, де депутати розпочали обговорення бюджетних запитів на наступний рік, пишуть «МикВісті».

За словами директора департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергія Василенка, компенсацію планують нараховувати лише двом перевізникам.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Найбільший обсяг коштів у бюджетному запиті припадає на КП «Миколаївпастранс» — 152,7 мільйона гривень. У цю суму вже включили заборгованість за 2025 рік у розмірі 31,2 мільйона гривень.

Окремо в бюджетному запиті врахували компенсацію для «Євротрантехссервіс», яке обслуговує 2 автобуси. На 2026 рік для цього перевізника пропонують закласти 5,4 мільйона гривень. Заборгованість за поточний рік становить 29 тисяч гривень.

Під час обговорення депутати поцікавилися методикою розрахунку компенсацій. Сергій Василенко пояснив, що вона визначена порядком, затвердженим виконкомом. Працівники департаменту разом із представниками перевізників проводять підрахунок пасажирів, визначають частку пільговиків і на цій основі встановлюють коефіцієнти.

— Останній перерахунок здійснювали у 2025 році. Для КП «Миколаївпастранс» коефіцієнт становить 1,98 відсотка, для ТОВ «Євротранссервіс» — 1,46 відсотка. Надалі щомісяця перевізники подають дані про кошти, отримані від пасажирів без пільг. Цю суму множать на відповідний коефіцієнт і визначають орієнтовний обсяг компенсації, – сказав Сергій Василенко.

Він зазначив, що суми, закладені в бюджеті, є орієнтовними. Зокрема, для «Миколаївпастрансу» розрахунок робили з урахуванням можливого отримання нових автобусів у 2026 році, а фактичні виплати здійснюватимуться щомісяця за реальними надходженнями.

Депутат Андрій Єрмолаєв запропонував повернутися до ідеї запровадження пільгових карток, адже навіть незначна похибка в розрахунках може означати різницю в мільйони гривень.

— А не плануєте якийсь для пенсіонерів картки вести, щоб більш точніше рахувати? Тому що сума дуже велика і тут навіть помилка в пару процентів там дає економію, реально в мільйони, – сказав Андрій Єрмолаєв.