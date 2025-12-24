На пільговий проїзд у Миколаєві в 2026 році планують витратити майже ₴190 млн
Аліна Квітко
•
15:28, 24 грудня, 2025
На компенсацію проїзду пільговим категоріям у міському транспорті Миколаєва у 2026 році пропонують передбачити 189,5 мільйонів гривень.
Такі цифри озвучили під час засідання міських комісій з питань бюджету та гласності, де депутати розпочали обговорення бюджетних запитів на наступний рік, пишуть «МикВісті».
За словами директора департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергія Василенка, компенсацію планують нараховувати лише двом перевізникам.
Найбільший обсяг коштів у бюджетному запиті припадає на КП «Миколаївпастранс» — 152,7 мільйона гривень. У цю суму вже включили заборгованість за 2025 рік у розмірі 31,2 мільйона гривень.
Окремо в бюджетному запиті врахували компенсацію для «Євротрантехссервіс», яке обслуговує 2 автобуси. На 2026 рік для цього перевізника пропонують закласти 5,4 мільйона гривень. Заборгованість за поточний рік становить 29 тисяч гривень.
Під час обговорення депутати поцікавилися методикою розрахунку компенсацій. Сергій Василенко пояснив, що вона визначена порядком, затвердженим виконкомом. Працівники департаменту разом із представниками перевізників проводять підрахунок пасажирів, визначають частку пільговиків і на цій основі встановлюють коефіцієнти.
— Останній перерахунок здійснювали у 2025 році. Для КП «Миколаївпастранс» коефіцієнт становить 1,98 відсотка, для ТОВ «Євротранссервіс» — 1,46 відсотка. Надалі щомісяця перевізники подають дані про кошти, отримані від пасажирів без пільг. Цю суму множать на відповідний коефіцієнт і визначають орієнтовний обсяг компенсації, – сказав Сергій Василенко.
Він зазначив, що суми, закладені в бюджеті, є орієнтовними. Зокрема, для «Миколаївпастрансу» розрахунок робили з урахуванням можливого отримання нових автобусів у 2026 році, а фактичні виплати здійснюватимуться щомісяця за реальними надходженнями.
Депутат Андрій Єрмолаєв запропонував повернутися до ідеї запровадження пільгових карток, адже навіть незначна похибка в розрахунках може означати різницю в мільйони гривень.
— А не плануєте якийсь для пенсіонерів картки вести, щоб більш точніше рахувати? Тому що сума дуже велика і тут навіть помилка в пару процентів там дає економію, реально в мільйони, – сказав Андрій Єрмолаєв.
У відповідь Сергій Василенко зазначив, що це не належить до повноважень департаменту соціального захисту і перебуває у сфері відповідальності управління транспорту. За його словами, питання впровадження пільгових карток обговорюють уже не перший рік, однак повернутися до його реалізації планують уже після завершення війни.
Як відомо, у Миколаєві ще в 2021 році пропонували зробити безкоштовним проїзд у комунальному електротранспорті. Тоді голова бюджетної комісії міськради Федір Панченко заявляв, що місто і так щороку виділяє з бюджету кошти на КП «Миколаївелектротранс», а від продажу квитків підприємство заробляє лише близько 10% від потреби.
У 2018 році миколаївський політик Олександр Садиков, який на той час був членом виконкому, також пропонував скасувати плату за проїзд у міському комунальному транспорті.
Нагадаємо, безкоштовний громадський транспорт у Харкові, який впровадили у травні 2022 року, планують залишити і після завершення війни. Про це в інтерв’ю «Українській Правді» заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.
У 2025 році в міськраді знову повернулись до цього питання. Депутатка Тетяна Домбровська. На засіданні сесії 31 жовтня вона запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті безкоштовним для всіх мешканців міста. Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко відповів, що це можна реалізувати лише за умови повного та своєчасного відшкодування витрат підприємству з міського бюджету.
