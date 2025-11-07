Міськрада хоче до кінця року затвердити нові правила конкурсу на сортування сміття в Миколаєві

Чинний полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото: архів «МикВісті»

В департаменті ЖКГ підготували нову редакцію умов конкурсу, за яким місто обиратиме компанію для сортування сміття. Якщо Антимонопольний комітет погодить документ, на розгляд міськради його планують винести вже у грудні.

Про це під час брифінгу 6 листопада розповів перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, пишуть «МикВісті».

Як відомо, перший конкурс на сортування сміття у Миколаєві провели влітку, однак депутати не підтримали затвердження його результатів. На розгляд сесії винесли два проєкти рішення — основний, який пропонував погодити підсумки конкурсу, та альтернативний — про їх відхилення. Підтримку отримав саме альтернативний варіант.

Після цього за розпорядженням міського голови створили робочу групу для підготовки нової редакції порядку проведення конкурсу. До неї увійшли п’ятеро депутатів: Тетяна Домбровська, Світлана Бабаріка, Артем Хачатуров, Максим Коваленко та Олександр Береза, а також чотири представники міськради. Вони переглянули критерії, уточнили вимоги до учасників і підготували оновлені правила відбору компанії, яка займатиметься сортуванням відходів.

За словами Ігоря Набатова, нова система оцінювання передбачає максимум 100 балів замість 75, а мінімальний поріг для того, щоб конкурс вважався таким, що відбувся, підвищили з 40 до 55 балів. Кількість критеріїв збільшили, а їх зміст деталізували. За рахунок цього, пояснив він, місту вдасться уникнути суперечностей, які виникали під час минулої спроби відбору.

— Робоча група вже завершила свою частину роботи, і на сьогодні ми маємо оновлений проєкт рішення з урахуванням усіх напрацювань. Загалом дев’ять людей опрацьовували зміни. Найважливіше — ми збільшили кількість критеріїв оцінки, як пропонували депутати. Ми плануємо звернутися до Антимонопольного комітету вже наступного тижня, адже він може впливати на економічну конкуренцію. Процедура їхнього розгляду займає до 30 днів. Якщо все буде добре, наприкінці цього терміну ми отримаємо висновок. Я дуже хочу, щоб ми вийшли на грудневу сесію міської ради для того, щоб затвердити це питання вже остаточно, — сказав перший заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов.

Тепер засідання конкурсного комітету будуть публічними, а долучитися до них зможуть представники громадських організацій, депутати й інші зацікавлені сторони.

— Кількість учасників конкурсного комітету ми не обмежуємо — долучитися зможе будь-хто: громадські організації, депутати, усі зацікавлені. Основний склад залишиться таким, як і було передбачено: представник організатора конкурсу, представник компанії-перевізника відходів, Держпродспоживслужба та представник ОВА, який відповідає за сферу ЖКГ, — сказав Ігор Набатов.

Окремо робоча група опрацювала питання строку дії майбутнього договору. Попередній порядок не обмежував максимального терміну, що стало однією з причин дискусій під час попереднього конкурсу. Тепер місто пропонує встановити чітку верхню межу — не більше 25 років. Водночас розглядається варіант одразу зафіксувати строк у 15 років з можливістю продовження ще на 10 років, якщо інвестор виконуватиме умови.

Фінансова складова не змінюється: мінімальна частка доходу, яку компанія має сплачувати місту, залишилася на рівні 10%. Вищий відсоток означатиме більше балів під час оцінювання.

Сортувальна лінія у Миколаєві: як пройшов конкурс

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

