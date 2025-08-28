«Упирі. Я клав з прибором на всі ці Telegram канали», — заява Сєнкевича на сесії міськради Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич жорстко висловився щодо анонімних-телеграм каналів через інформаційну атаку на нього та міськраду, скриншот з трансляції сесії

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич різко висловився щодо інформаційної кампанії у телеграм-каналах, яка розгорнулась навколо конкурсу на будівництво сміттєсортувальної лінії.

Про це йшлося під час засідання сесії міськради, яке проходить сьогодні, 28 серпня, в режимі відеоконференції, пишуть «МикВісті».

Більше тижня всеукраїнські канали-мільйонники чи не щоденно публікують дописи в Telegram про реалізацію його будівництва, звинувачуючи владу у тому, що вона намагається проштовхнути проєкт через «фірмою-примарою без людей, техніки та досвіду».

За словами міського голови, над проєктом місто працює вже понад чотири роки: було розроблено техніко-економічне обґрунтування, проведені експертизи, узгодження з Антимонопольним комітетом, підготовлені умови конкурсу. Перший конкурс не відбувся через відсутність учасників, другий — пройшов, і було визначено переможця.

— Саме тоді почалась дуже серйозна інформаційна атака: почали писати, що, мовляв, комусь за 1,2 мільярда гривень «продали якийсь тендер». Безмозкі телеграм-канали, які копіюють інформацію, не перевіряючи її, це підхопили. Потім підключилися канали-мільйонники, які по чотири рази на день повторювали цю нісенітницю. Учора там навіть з’явилися погрози депутатам — мовляв, «за вами стежать якісь невідомі активісти». Тому навіть ті, хто це пише, настільки далекі від теми, що не розуміють, про що взагалі мова, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він наголосив, що жодних тендерів на 1,2 мільярда не проводилось. Цифра з’явилася після розрахунків депутата Федора Панченка на бюджетній комісії, який підрахував гіпотетичну вартість переробки сміття за 25 років роботи підприємства.

— Ця ситуація показує: маючи анонімні онлайн-ресурси і трохи грошей, сьогодні можна перетворити будь-що в будь-що: біле в чорне, чорне в біле, — сказав міський голова.

Мер також підтвердив, що через хвилю публікацій до міськради прийшли правоохоронці, вилучили документи та комп’ютер працівника апарату. Водночас він підкреслив, що процес проведення конкурсу відбувався прозоро, а конкурсна документація зберігалася у департаменті ЖКГ і була доступна для передачі.

— Ми хочемо показати, що Миколаїв — це не місто, де якісь смітники, як в телеграм-каналах можуть писати що завгодно і зривати нам інвестиційні конкурси. А те, що ми просто вчимося і будемо більш ретельно підходити до будь-яких інвестиційних конкурсів. Інвестиційна привабливість не може бути порушена інтернет-телеграм-помийками. Кажу зараз це без емоцій, бо зараз сидять ці упирі і такі: «Ага, ну все, тобі кінець, ми зараз все напишемо про тебе». Мені все одно. Я клав на всі ці телеграм-канали з прибором, як то кажуть в Миколаєві. Як кажуть в Херсоні: «Болт завода Петровского», — заявив Олександр Сєнкевич.

Він додав, що міська влада буде готувати та проведе новий конкурс на визначення оператора сортування сміття із оновленими умовами, до якого планують залучити й данські компанії.

— Наше бажання — провести цей конкурс максимально прозоро, відкрито і з мінімальною кількістю можливих порушень. Ми хочемо показати, що Миколаїв робить усі процеси публічно й системно виключає корупційні складові, — резюмував міський голова Миколаєва.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади. Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Раніше у коментарі «МикВісті» Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує реалізацію проєкту з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві, над яким місто працювало останні 5 років. Однак вирішити це має депутатський корпус після детального вивчення проєкту.

Сміттєзвалище Миколаєва

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2025 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проєкт рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.