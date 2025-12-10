На Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Фото: Міністерство розвитку громад та територій

На Львівщині завершується фінальна стадія рекультивації Грибовицького полігону твердих побутових відходів — об’єкта, який тривалий час становив серйозну екологічну загрозу для регіону.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Рекультивація — це складний інженерний процес відновлення земель, який дозволяє повернути їх у безпечний стан для довкілля. На полігоні вже виконали ключові роботи: стабілізацію схилів, дегазацію, очищення фільтратів та створення екологічно нейтральної території, яку засаджують зеленими насадженнями.

Як зазначають у міністерстві, реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці Європейського інвестиційного банку в межах «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України» (UMIP). Це програма обсягом 400 мільйонів євро, що впроваджується Мінрозвитку та охоплює модернізацію міської інфраструктури: теплопостачання, водопостачання, енергоефективність будівель і сучасні системи управління відходами.

Під час візиту на полігон єврокомісарки з питань розширення Марти Кос оголосили про виділення нового траншу фінансування.

Разом із представниками ЄС та мером Львова делегація Мінрозвитку також висадили перші дерева — початок створення на місці полігону великої зеленої зони. Тут планують висадити й тюльпани, цибулини яких Львову подарували фермери з Нідерландів. Нагадаємо, також на цій території хочуть облаштувати тренувальне поле для гольфу для ветеранів та створити парк скульптур.