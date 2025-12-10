  • середа

    10 грудня, 2025

  • 4.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 4.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища

На Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Фото: Міністерство розвитку громад та територійНа Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Фото: Міністерство розвитку громад та територій

На Львівщині завершується фінальна стадія рекультивації Грибовицького полігону твердих побутових відходів — об’єкта, який тривалий час становив серйозну екологічну загрозу для регіону.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Рекультивація — це складний інженерний процес відновлення земель, який дозволяє повернути їх у безпечний стан для довкілля. На полігоні вже виконали ключові роботи: стабілізацію схилів, дегазацію, очищення фільтратів та створення екологічно нейтральної території, яку засаджують зеленими насадженнями.

На Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Фото: Міністерство розвитку громад та територійНа Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Як зазначають у міністерстві, реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці Європейського інвестиційного банку в межах «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України» (UMIP). Це програма обсягом 400 мільйонів євро, що впроваджується Мінрозвитку та охоплює модернізацію міської інфраструктури: теплопостачання, водопостачання, енергоефективність будівель і сучасні системи управління відходами.

Під час візиту на полігон єврокомісарки з питань розширення Марти Кос оголосили про виділення нового траншу фінансування.

На Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Фото: Міністерство розвитку громад та територійНа Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Фото: Міністерство розвитку громад та територій
На Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Фото: Міністерство розвитку громад та територійНа Львівщині виходять на фінальний етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Разом із представниками ЄС та мером Львова делегація Мінрозвитку також висадили перші дерева — початок створення на місці полігону великої зеленої зони. Тут планують висадити й тюльпани, цибулини яких Львову подарували фермери з Нідерландів. Нагадаємо, також на цій території хочуть облаштувати тренувальне поле для гольфу для ветеранів та створити парк скульптур.

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

Міськрада хоче до кінця року затвердити нові правила конкурсу на сортування сміття в Миколаєві
«Це штучно створений конфлікт», — мер Миколаєва про справу щодо сортування сміття
На Миколаївщині за рік ліквідували майже дві тисячі несанкціонованих смітників
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві пройшла правозахисна конференція до Міжнародного дня прав людини

Ірина Олехнович
новини

Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві ціни на оренду 1-кімнатної квартири зросли на 20% за рік

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві комісія погодила грантові проєкти NEFCO на €14 млн: реалізація проєктів займе мінімум 2 роки

Анна Гакман
новини

Два будинки в Миколаєві перевірять енергоаудитом, щоб спростувати зростання тарифів після модернізації

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

На Миколаївщині за рік ліквідували майже дві тисячі несанкціонованих смітників
«Це штучно створений конфлікт», — мер Миколаєва про справу щодо сортування сміття
Міськрада хоче до кінця року затвердити нові правила конкурсу на сортування сміття в Миколаєві

До 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 11 грудня

Ірина Олехнович

Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

«Голуби ходять, їжу готують на вогнищах». На комісії облради з питань освіти обговорили харчування в школах Миколаєва