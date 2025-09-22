Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    23 вересня, 2025

  • 16.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 16.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Львові на колишньому сміттєзвалищі облаштовують поле для гольфу

У Львові на колишньому сміттєзвалищі облаштовують поле для гольфу. Фото: Романа Балука, Львівська міська радиУ Львові на колишньому сміттєзвалищі облаштовують поле для гольфу. Фото: Романа Балука, Львівська міська ради

У Львові на території законсервованого Грибовицького сміттєзвалища облаштовують поле для гольфу.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Полігон вже вкрили спеціальною мембраною та засипали родючим ґрунтом. Наразі на території засіяли вже близько 80 тисяч квадратних метрів території багаторічними травами із Данії. До кінця року ділянку планують засіяти вдруге, аби після цього продовжити роботи на схилах і терасах полігону.

Як розповів міський голова Андрій Садовий, тут планують розташувати поле для гольфу, яке використовуватимуть для реабілітації ветеранів.

Реклама

—  Це територія, яку колись називали зоною екологічного лиха. Сьогодні це одна з прекрасних локацій із великою кількістю зелені, — зазначив міський голова.

Директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров розповів, що для засіву використали спеціальні суміші трав — пажитниці багаторічної, костриці червоної й тонконога лучного.

—  Є певний сорт трави з Нідерландів, який обрали інженери. Ця трава повністю вкоріняє, має шість складників і має поживні речовини — добриво, яке підживлює це все, — пояснив він.

Окрім поля для гри, облаштують туалети та місця для відпочинку й передягання.

А про те, як в Миколаєві планують вирішити питання зі звалищами побутового сміття читайте в статті «МикВісті»: «Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття».

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію
«Пробити колеса і викликати поліцію», — мер Миколаєва порадив мешканцям Тернівки самим боротися зі стихійним звалищем
«Потрібні правила, які всіх влаштують», — Сєнкевич закликав депутатів активніше долучатися до розробки умов конкурсу на сортування сміття
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

«Потрібні правила, які всіх влаштують», — Сєнкевич закликав депутатів активніше долучатися до розробки умов конкурсу на сортування сміття
«Пробити колеса і викликати поліцію», — мер Миколаєва порадив мешканцям Тернівки самим боротися зі стихійним звалищем
Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Після скандалу з харчуванням у шкільних їдальнях Миколаєва хочуть встановити камери

7 годин тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay