У Львові на колишньому сміттєзвалищі облаштовують поле для гольфу. Фото: Романа Балука, Львівська міська ради

У Львові на території законсервованого Грибовицького сміттєзвалища облаштовують поле для гольфу.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Полігон вже вкрили спеціальною мембраною та засипали родючим ґрунтом. Наразі на території засіяли вже близько 80 тисяч квадратних метрів території багаторічними травами із Данії. До кінця року ділянку планують засіяти вдруге, аби після цього продовжити роботи на схилах і терасах полігону.

Як розповів міський голова Андрій Садовий, тут планують розташувати поле для гольфу, яке використовуватимуть для реабілітації ветеранів.

— Це територія, яку колись називали зоною екологічного лиха. Сьогодні це одна з прекрасних локацій із великою кількістю зелені, — зазначив міський голова.

Директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров розповів, що для засіву використали спеціальні суміші трав — пажитниці багаторічної, костриці червоної й тонконога лучного.

— Є певний сорт трави з Нідерландів, який обрали інженери. Ця трава повністю вкоріняє, має шість складників і має поживні речовини — добриво, яке підживлює це все, — пояснив він.

Окрім поля для гри, облаштують туалети та місця для відпочинку й передягання.

