У Таїланді намагалися вивезти 30 рідкісних черепах — жінку затримали

У Таїланді бортпровідниця перевозила під одягом 30 черепах. Фото: Bangkok Post

У міжнародному аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку митники затримали 19-річну громадянку Тайваню, яка намагалася незаконно вивезти 30 живих черепах, сховавши їх під одягом.

Як повідомляє Bangkok Post, під час перевірки інспектори з охорони дикої природи виявили, що тварин було прикріплено до тіла жінки клейкою стрічкою та розміщено у невеликих мішечках.

Такий спосіб контрабанди, за даними правоохоронців, мав допомогти уникнути виявлення під час стандартного огляду, оскільки сканери тіла можуть бути менш детальними, ніж багажні.

Реклама

Йдеться про індійських зірчастих черепах (Geochelone elegans) — вид, який перебуває під суворою охороною. Через попит на чорному ринку їхня вартість може сягати сотень або навіть тисяч євро за одну особину.

За даними слідства, затримана працює бортпровідницею у в’єтнамській авіакомпанії. Наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф до 1 млн батів (понад 26 тисяч євро).

Черепах конфіскували та передали спеціалістам з охорони дикої природи.

Нагадаємо, у Києві митники знайшли рідкісний шолом у посилці до США.