 У аеропорту Бангкоку затримали контрабандистку черепах

  • неділя

    3 травня, 2026

  • 7.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 травня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 7.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Таїланді намагалися вивезти 30 рідкісних черепах — жінку затримали

У Таїланді бортпровідниця перевозила під одягом 30 черепах. Фото: Bangkok PostУ Таїланді бортпровідниця перевозила під одягом 30 черепах. Фото: Bangkok Post

У міжнародному аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку митники затримали 19-річну громадянку Тайваню, яка намагалася незаконно вивезти 30 живих черепах, сховавши їх під одягом.

Як повідомляє Bangkok Post, під час перевірки інспектори з охорони дикої природи виявили, що тварин було прикріплено до тіла жінки клейкою стрічкою та розміщено у невеликих мішечках.

Такий спосіб контрабанди, за даними правоохоронців, мав допомогти уникнути виявлення під час стандартного огляду, оскільки сканери тіла можуть бути менш детальними, ніж багажні.

Реклама

Йдеться про індійських зірчастих черепах (Geochelone elegans) — вид, який перебуває під суворою охороною. Через попит на чорному ринку їхня вартість може сягати сотень або навіть тисяч євро за одну особину.

За даними слідства, затримана працює бортпровідницею у в’єтнамській авіакомпанії. Наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф до 1 млн батів (понад 26 тисяч євро).

Черепах конфіскували та передали спеціалістам з охорони дикої природи.

Нагадаємо, у Києві митники знайшли рідкісний шолом у посилці до США.

Останні новини про: митниця

В Україну намагалися ввезти понад 14 тисяч марок із нацистською символікою, — митниця
У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴45 млн за незаконний експорт олії
У Києві митники знайшли рідкісний шолом у посилці до США
Реклама
Читайте також:
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Аліна Квітко
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: митниця

У Києві митники знайшли рідкісний шолом у посилці до США
У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴45 млн за незаконний експорт олії
В Україну намагалися ввезти понад 14 тисяч марок із нацистською символікою, — митниця

Герсак заявив, що його арештом відвертають увагу від «плівок Міндіча»

Бюджет, скандали та підозри чиновникам: коментар мера Миколаєва Сєнкевича

13 годин тому

Миколаївщина генерує у 10 разів більше електроенергії, ніж споживає — Кім

Головне сьогодні