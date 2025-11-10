В Україну намагалися ввезти понад 14 тисяч марок із нацистською символікою, — митниця

В Україну намагалися ввезти понад 14 тисяч марок із нацистською символікою. Фото: Державна митна служба України

Українські митники виявили понад 14 тисяч поштових марок із нацистською символікою, які намагалися ввезти в Україну з Польщі.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Марки знайшли під час митного контролю у пункті пропуску «Шегині — Медика», прихованими серед вживаного одягу. Водій, який перевозив речі, обрав смугу «червоного коридору» та задекларував 350 кілограмів одягу.

Загалом вилучили 14 487 поштових марок. За оцінками митників, їхня орієнтовна вартість на тіньовому ринку перевищує 1,5 мільйона гривень.

У Держмитслужбі нагадали, що згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні» ввезення таких предметів заборонено.

За фактом порушення митники склали протокол за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, що за десять місяців 2025 року митні правила порушили на 5,7 мільярда гривень. Серед найпоширеніших схем — приховування товарів від контролю, підробка документів та спроби уникнути сплати митних платежів.