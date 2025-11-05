  • середа

У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴84 млн за незаконний експорт зерна

Збір врожаю, ілюстративне фото: congress.gov.uaЗбір врожаю, ілюстративне фото: congress.gov.ua

У Миколаєві директора місцевого підприємства оштрафували на понад 84 мільйони гривень за незаконний експорт зерна.

Як повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва, під час митного оформлення він подав фальшиві документи — виявилося, що іноземна компанія, зазначена як покупець, насправді вже не існувала.

«Судом встановлено, що у 2020 році, Товариством, яке очолював чоловік, за межі митної території України було вивезено понад 35 тисяч тон зернових, бобових культур, а також соняшникового шроту, вартістю близько 169 мільйонів гривень. Водночас, подані митні документи містили неправдиві відомості. Зокрема, підприємство, яке було зазначено у якості отримувача продукції, не здійснювало будь-якої економічної діяльності», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що суд визнав чоловіка винним у порушенні митного законодавства та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 84 мільйони 370 тисяч 664 гривень, а також відшкодувати вартість незаконно експортованого товару — понад 168 мільйонів гривень.

У коментарі «МикВісті» прессекретарка Південної митниці Катерина Чумаченко розповіла, що це захист економічних інтересів держави:

— Рішення суду підтверджує послідовну позицію митниці щодо невідворотності відповідальності за порушення митного законодавства та важливість дотримання принципів прозорості й законності у зовнішньоекономічній діяльності. Крім того, це надходження грошей в бюджет та відстояна позиція митниці як територіального органу влади, — розповіла вона.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні не прогнозується дефіциту овочів — урожай виявився достатнім і навіть перевищив минулорічний. Як наслідок, ціни на більшість овочів суттєво знизилися.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

