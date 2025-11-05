  • середа

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні зібрали більший урожай овочів і зернових ніж торік

В Україні зібрали більший урожай овочів і зернових ніж торік. Фото: sport.znaj.uaВ Україні зібрали більший урожай овочів і зернових ніж торік. Фото: sport.znaj.ua

Цьогоріч в Україні не прогнозується дефіциту овочів — урожай виявився достатнім і навіть перевищив минулорічний. Як наслідок, ціни на більшість овочів суттєво знизилися.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, передає LIGA.net.

За його словами, 2025 рік став більш сприятливим для споживачів, адже в країні спостерігається дефляція на овочеву продукцію. Ціни на так званий «борщовий набір» — картоплю, цибулю, капусту, буряк і моркву — подекуди вдвічі нижчі, ніж торік.

— Врожай кращий, менше вплинули негативні фактори. Для виробників це, можливо, не найкращий рік, але для споживачів — точно доступний, — зауважив Тарас Висоцький.

За офіційними даними, виробництво картоплі цього року становить близько 18 мільйонів тонн, а за експертними оцінками — близько 10 мільйонів тонн після відрахування насіннєвого матеріалу та втрат.

Щодо зернових культур, то загальний обсяг виробництва у 2025 році очікується на рівні 59 мільйонів тонн, що на 3–5% більше, ніж торік. Зокрема:

  • пшениці зібрано близько 22 млн тонн, що утричі перевищує внутрішнє споживання;
  • ячменю — 5,3 мільйонів тонн, як і минулого року;
  • кукурудзи — попередньо 30 мільйонів тонн, що на 10% більше, ніж у 2024 році.

При цьому внутрішнє споживання кукурудзи становить лише близько 6 мільйонів тонн, тож експорт може досягти 24 мільйона тонн.

Урожай цукрових буряків прогнозується на рівні 10 мільйонів тонн, що на 20% менше, ніж торік, а зменшення врожайності сої пов’язують зі скороченням посівних площ.

— Кукурудзи цього року очікується найбільше — приблизно 30 мільйонів тонн. Збір ще триває, тому це попередній прогноз, — уточнив Тарас Висоцький.

Нагадаємо, раніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що через війну, посуху та нестачу фінансування нинішній рік став для аграріїв Миколаївщини складнішим навіть за 2023 рік.

