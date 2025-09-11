На Одещині чоловік намагався провезти до Румунії понад 1400 пачок сигарет
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
19:35, 11 вересня, 2025
-
На Одещині прикордонники спільно з митниками виявили в автомобілі 47-річного українця понад 1400 пачок сигарет, які він намагався незаконно переправити до Румунії.
Про це передає Держприкордонслужба.
Для перевезення тютюнових виробів чоловік облаштував у своєму авто спеціальні сховки — у багажному відділенні, салоні та навіть на місці зберігання запасного колеса.
Під час спільного огляду транспортного засобу правоохоронці знайшли усі партії контрабандних сигарет. У результаті було вилучено як автомобіль, так і товар.
Наразі Митники склали протокол про порушення, остаточне рішення у справі ухвалить суд.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Київщині митники у міжнародних поштових відправленнях виявили 12 опудал рідкісних тварин та птахів.
Останні новини про: Одещина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.