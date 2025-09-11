На Одещині чоловік намагався провезти до Румунії понад 1400 пачок сигарет. Фото: Держприкордослужба

На Одещині прикордонники спільно з митниками виявили в автомобілі 47-річного українця понад 1400 пачок сигарет, які він намагався незаконно переправити до Румунії.

Про це передає Держприкордонслужба.

Для перевезення тютюнових виробів чоловік облаштував у своєму авто спеціальні сховки — у багажному відділенні, салоні та навіть на місці зберігання запасного колеса.

Під час спільного огляду транспортного засобу правоохоронці знайшли усі партії контрабандних сигарет. У результаті було вилучено як автомобіль, так і товар.

Наразі Митники склали протокол про порушення, остаточне рішення у справі ухвалить суд.

