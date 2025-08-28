Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Лісовий кіт у посилці: на Київщині митники зупинили спробу вивезення опудал рідкісних тварин

Опудала, конфісковані на Київщині. Фото: Державна митна служба УкраїниОпудала, конфісковані на Київщині. Фото: Державна митна служба України

На Київщині митники у міжнародних поштових відправленнях виявили 12 опудал рідкісних тварин та птахів.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Як зазначають працівники служби, усі посилки були призначені для відправки за кордон — до США та низки європейських країн, серед яких Великобританія, Німеччина, Данія та Італія. Відправником виявився громадянин України.

Опудала, конфісковані на Київщині. Фото: Державна митна служба УкраїниОпудала, конфісковані на Київщині. Фото: Державна митна служба України

Експерти Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України підтвердили, що вилучені зразки належать до видів, які перебувають під загрозою зникнення:

  • Кіт лісовий (Felis silvestris)
  • Боривітер звичайний (Falco naumanni)
  • Яструб малий (Accipiter nisus)
  • Пугач (Bubo bubo)
  • Сова сіра, руда морфа (Strix aluco)
  • Сова вухата (Asio otus)

Ці тварини та птахи охороняються Конвенцією CITES і Бернською конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Їхнє вивезення ( як живих, так і опудал) без спеціального дозволу заборонене.

Опудала, конфісковані на Київщині. Фото: Державна митна служба УкраїниОпудала, конфісковані на Київщині. Фото: Державна митна служба України
Опудала, конфісковані на Київщині. Фото: Державна митна служба УкраїниОпудала, конфісковані на Київщині. Фото: Державна митна служба України

У Державній митній службі заявляють, що жодних документів на експорт при митному оформленні відправник не надав. Тому за фактом порушення склали адміністративні протоколи за статтею 473 Митного кодексу України. Опудала вилучили.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що до херсонських музеїв передадуть конфісковані артефакти від бронзової доби до ХХ століття.

