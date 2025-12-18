 Арктика б’є тривожні антирекорди: 2025 став найспекотнішим періодом за 125 років

  • четвер

    18 грудня, 2025

  • 7.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 7.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Арктика б’є тривожні антирекорди: 2025 став найспекотнішим періодом за 125 років

Арктика б’є тривожні температурні антирекорди. Фото: Phys.orgАрктика б’є тривожні температурні антирекорди. Фото: Phys.org

У цьому році Арктика пережила безпрецедентний період рекордної спеки та стрімкого танення морського льоду, що стало ще одним тривожним сигналом кліматичної кризи. Так, з жовтня 2024 року по вересень 2025-го середні температури в регіоні були найвищими за останні 125 років.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

За даними дослідників, Арктика нині нагрівається вчетверо швидше, ніж планета загалом. Основною причиною називають спалювання викопного палива, яке створює додаткове тепло й порушує баланс тепла у регіоні.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У 2025 році максимальна площа морського льоду стала найменшою за 47 років супутникових спостережень. Крім того, рік встановив рекорд за кількістю опадів в Арктиці, проте значна частина з них випала у вигляді дощу, а не снігу. Через це площа снігового покриву в червні скоротилася вдвічі порівняно з показниками 60-річної давнини.

Науковці також зафіксували катастрофічне скорочення найстарішого та найтовстішого льоду: з 1980-х років його обсяги зменшилися більш ніж на 95%.

— 2025 рік став найтеплішим і водночас найвологішим за всю історію спостережень. Поєднання цих двох рекордів у межах одного року чітко демонструє те, що нас очікує в майбутньому, — зазначив дослідник Арктики Метью Дракенміллер.

Кліматичні зміни вже серйозно впливають на життя людей і тварин. Дощ, який випадає на сніг і замерзає, утворює крижану кірку, що ускладнює тваринам доступ до їжі та створює небезпечні умови на дорогах для людей. Скорочення льодовиків підвищує ризик повеней — цього року такі випадки вже були зафіксовані на Алясці.

Нагадаємо, на Миколаївщині за рік ліквідували майже дві тисячі несанкціонованих смітників.

Останні новини про: Екологія

Збитки майже ₴14 млрд: атаки РФ спричинили масштабне забруднення Сухого лиману на Одещині
В акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту
На Миколаївщині планують віддати мисливські угіддя 8 підприємствам
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
новини

Міськрада Миколаєва попросить парламент підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Екологія

На Миколаївщині планують віддати мисливські угіддя 8 підприємствам
В акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту
Збитки майже ₴14 млрд: атаки РФ спричинили масштабне забруднення Сухого лиману на Одещині

Миколаїв атакували дроном «Молнія»: пошкоджено будинок, автобус та газову мережу

Ірина Олехнович

Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?