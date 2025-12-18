Арктика б’є тривожні антирекорди: 2025 став найспекотнішим періодом за 125 років
- Новини світу
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
3:23, 18 грудня, 2025
-
У цьому році Арктика пережила безпрецедентний період рекордної спеки та стрімкого танення морського льоду, що стало ще одним тривожним сигналом кліматичної кризи. Так, з жовтня 2024 року по вересень 2025-го середні температури в регіоні були найвищими за останні 125 років.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
За даними дослідників, Арктика нині нагрівається вчетверо швидше, ніж планета загалом. Основною причиною називають спалювання викопного палива, яке створює додаткове тепло й порушує баланс тепла у регіоні.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
У 2025 році максимальна площа морського льоду стала найменшою за 47 років супутникових спостережень. Крім того, рік встановив рекорд за кількістю опадів в Арктиці, проте значна частина з них випала у вигляді дощу, а не снігу. Через це площа снігового покриву в червні скоротилася вдвічі порівняно з показниками 60-річної давнини.
Науковці також зафіксували катастрофічне скорочення найстарішого та найтовстішого льоду: з 1980-х років його обсяги зменшилися більш ніж на 95%.
— 2025 рік став найтеплішим і водночас найвологішим за всю історію спостережень. Поєднання цих двох рекордів у межах одного року чітко демонструє те, що нас очікує в майбутньому, — зазначив дослідник Арктики Метью Дракенміллер.
Кліматичні зміни вже серйозно впливають на життя людей і тварин. Дощ, який випадає на сніг і замерзає, утворює крижану кірку, що ускладнює тваринам доступ до їжі та створює небезпечні умови на дорогах для людей. Скорочення льодовиків підвищує ризик повеней — цього року такі випадки вже були зафіксовані на Алясці.
Нагадаємо, на Миколаївщині за рік ліквідували майже дві тисячі несанкціонованих смітників.
Останні новини про: Екологія
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.