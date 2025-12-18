Арктика б’є тривожні антирекорди: 2025 став найспекотнішим періодом за 125 років

Арктика б’є тривожні температурні антирекорди. Фото: Phys.org

У цьому році Арктика пережила безпрецедентний період рекордної спеки та стрімкого танення морського льоду, що стало ще одним тривожним сигналом кліматичної кризи. Так, з жовтня 2024 року по вересень 2025-го середні температури в регіоні були найвищими за останні 125 років.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

За даними дослідників, Арктика нині нагрівається вчетверо швидше, ніж планета загалом. Основною причиною називають спалювання викопного палива, яке створює додаткове тепло й порушує баланс тепла у регіоні.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У 2025 році максимальна площа морського льоду стала найменшою за 47 років супутникових спостережень. Крім того, рік встановив рекорд за кількістю опадів в Арктиці, проте значна частина з них випала у вигляді дощу, а не снігу. Через це площа снігового покриву в червні скоротилася вдвічі порівняно з показниками 60-річної давнини.

Науковці також зафіксували катастрофічне скорочення найстарішого та найтовстішого льоду: з 1980-х років його обсяги зменшилися більш ніж на 95%.

— 2025 рік став найтеплішим і водночас найвологішим за всю історію спостережень. Поєднання цих двох рекордів у межах одного року чітко демонструє те, що нас очікує в майбутньому, — зазначив дослідник Арктики Метью Дракенміллер.

Кліматичні зміни вже серйозно впливають на життя людей і тварин. Дощ, який випадає на сніг і замерзає, утворює крижану кірку, що ускладнює тваринам доступ до їжі та створює небезпечні умови на дорогах для людей. Скорочення льодовиків підвищує ризик повеней — цього року такі випадки вже були зафіксовані на Алясці.

Нагадаємо, на Миколаївщині за рік ліквідували майже дві тисячі несанкціонованих смітників.