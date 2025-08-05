До херсонських музеїв передадуть конфісковані артефакти від бронзової доби до ХХ століття
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- Світлана Іванченко
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20:52, 05 серпня, 2025
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86 культурних цінностей передадуть до фондів музеїв у Херсоні та на Харківщині. Предмети вилучили митники під час спроб незаконного вивезення за кордон.
Про це повідомляють у Державній митслужбі.
Зазначається, що артефакти відправлять до фондів Херсонського обласного краєзнавчого музею, Херсонського художнього музею ім. О.О. Шовкуненка та Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди на Харківщині.
Серед переданих об’єктів — унікальні артефакти різних епох: ольвійські, понтійські та істрійські монети, крем’яне вістря ІІІ тисячоліття до нашої ери, бронзові прикраси черняхівської культури III–IV століть, ікона «Господь Вседержитель» (кінець ХІХ — початок ХХ ст.), а також картина «Натюрморт зі скрипкою» американського художника українського походження Миколи Циковського.
Частину цих артефактів намагались вивезти з України контрабандним шляхом. Зокрема, крем’яне вістря, яке використовували у добу ранньої бронзи як нож чи кинджал, відправник намагався переслати поштою до США. Бронзові пряжки черняхівської культури мали потрапити до Німеччини, а картину Циковського намагались вивезти до Чехії, підробивши документи.
Культурні цінності були повернуті державі за рішенням суду. Розподіл до музейних фондів відбувся відповідно до висновків Експертно-фондової ради при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Нагадаємо, з Одеси до США намагалися незаконно вивезти листівку з автопортретом Тараса Шевченка, надруковану у 1946 році, а також додаток до газети «Рада» від 25 лютого 1914 року. Їх виявили митники, під час перевірки міжнародного поштового відправлення.
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