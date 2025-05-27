З Одеси намагалися нелегально вислати до США листівку з автопортретом Шевченка та історичний випуск газети «Рада»

Артефакти, які намагалися незаконно вислати з Одеси до США. Фото: Київська митниця

З Одеси до США намагалися незаконно вивезти листівку з автопортретом Тараса Шевченка, надруковану у 1946 році, а також додаток до газети «Рада» від 25 лютого 1914 року. Їх виявили митники, під час перевірки міжнародного поштового відправлення.

Як уточнюють у відомстві, газета була ювілейним випуском до 100-річчя з дня народження Шевченка, а листівку створили українці в Австрії після Другої світової війни для вшанування пам’яті поета.

Артефакти, які намагалися незаконно вислати з Одеси до США. Фото: Київська митниця Артефакти, які намагалися незаконно вислати з Одеси до США. Фото: Київська митниця Артефакти, які намагалися незаконно вислати з Одеси до США. Фото: Київська митниця

Експерти Національного музею історії України встановили, що обидва предмети мають історичну та культурну цінність, тому для їх вивезення за межі країни необхідно було отримати спеціальний дозвіл, якого відправник не надав.

На порушника митники склали протокол про пересилання заборонених товарів через кордон, а матеріали справи передадуть до суду.

Раніше повідомлялось, що жінка намагалась вивезти до Чехії старовинну ікону — її затримали прикордонники у пункті пропуску «Ужгород».