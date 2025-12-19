 Бездіяльність виконкому Одеської міськради: стічні води потрапляли до Чорного моря

Через бездіяльність виконкому Одеської міськради стічні води потрапляли у Чорне море

Через бездіяльність виконкому Одеської міськради стічні води потрапляли у Чорне море. Фото: Одеська обласна прокуратураЧерез бездіяльність виконкому Одеської міськради стічні води потрапляли у Чорне море. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі через бездіяльність виконавчого комітету міської ради, каналізаційні стоки з насосної станції роками потрапляли до акваторії Чорного моря.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, проблема виникла через неналежну роботу каналізаційної насосної станції «Чорноморка-2», розташованої на проспекті Свободи, 102. Протягом кількох років об’єкт не проходив належного технічного обслуговування, перебував у несправному стані, не мав визначених відповідальних осіб і фактично не виконував своїх функцій. Унаслідок цього каналізаційні стоки систематично потрапляли на пляж та в Чорне море.

Суд зобов’язав виконком Одеської міськради вжити заходів для відновлення повноцінної роботи насосної станції. На виконання рішення суду її передали на баланс комунального підприємства, яке має забезпечити належне утримання, ремонт та стабільне функціонування системи водовідведення.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині встановлять вежі з обладнанням для розширеного моніторингу якості повітря.

Росіяни продовжують масовано обстрілювати міст у Маяках: ударили балістичною ракетою

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

7 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні