Контрабанда та підробки документів: Південна митниця відзвітувала про знайдені порушення на понад ₴5,7 млрд

Південна митниця відзвітувала про порушення на понад ₴5,7 млрд. Ілюстративне фото: Миколаївська ОВА

За десять місяців 2025 року митні правила порушили на 5,7 мільярда гривень. Серед найпоширеніших схем — приховування товарів від контролю, підробка документів та спроби уникнути сплати митних платежів.

Як повідомили у Південній митниці, з початку року завели 70 справ про порушення митних правил, середня вартість безпосередніх предметів становить 82,4 мільйона гривень.

Серед основних порушень:

переміщення товарів із приховуванням від митного контролю — 41 справа;

неправомірне звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру — 19 справ.

Протягом січня–жовтня до суду направлено 52 справи на загальну суму 5,7 мільярда гривень, із яких суди вже розглянули 40 справ на 799 мільйонів гривень. За результатами розгляду наклали штрафів на 608 мільйонів гривень та ухвалили рішення про конфіскацію на 713 мільйонів гривень.

Крім того, митники самостійно розглянули 18 справ, із яких 16 завершили мировими угодами.

За даними митниці, однією з головних тенденцій 2025 року стало зростання випадків використання підроблених або недостовірних документів.

«Найчастіше це стосувалося визначення кінцевих отримувачів гуманітарної допомоги, а також зазначення визначальних характеристик товару чи особливостей зовнішньоекономічних операцій. Такі порушення свідчать про спроби окремих суб’єктів господарювання недобросовісно використовувати спрощені механізми під час переміщення товарів через митний кордон України», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві директора місцевого підприємства оштрафували на понад 84 мільйони гривень за незаконний експорт зерна.