В Україні затвердили новий порядок атестації для митників
- Ірина Олехнович
14:44, 09 вересня, 2025
Кабінет Міністрів України 9 вересня 2025 року ухвалив постанову, якою затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів.
Як повідомили у Міністерстві фінансів, головна мета цих змін – підтвердити кваліфікацію та доброчесність вже працюючих митників, а також оновити кадровий склад.
У документі вказується, що тепер проходитиме в три етапи:
- Перший — тестування на знання Конституції, митного та антикорупційного законодавства;
- Другий — перевірка логіки та вміння працювати з інформацією;
- Третій — співбесіда для комплексної оцінки професійності та доброчесності.
Також тепер всі етапи атестації проходитимуть із безперервною відео- та аудіофіксацією, а результати будуть оприлюднювати на сайті Держмитслужби.
У разі відмови від участі або провалу атестації державна служба для посадовця припинятиметься.
Згідно з новим Порядком, журналісти та представники інших медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних.
