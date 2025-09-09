В Україні затвердили новий порядок атестації для митників. Фото: Держмитниця

Кабінет Міністрів України 9 вересня 2025 року ухвалив постанову, якою затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, головна мета цих змін – підтвердити кваліфікацію та доброчесність вже працюючих митників, а також оновити кадровий склад.

У документі вказується, що тепер проходитиме в три етапи:

Перший — тестування на знання Конституції, митного та антикорупційного законодавства;

Другий — перевірка логіки та вміння працювати з інформацією;

Третій — співбесіда для комплексної оцінки професійності та доброчесності.

Також тепер всі етапи атестації проходитимуть із безперервною відео- та аудіофіксацією, а результати будуть оприлюднювати на сайті Держмитслужби.

У разі відмови від участі або провалу атестації державна служба для посадовця припинятиметься.

Згідно з новим Порядком, журналісти та представники інших медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних.

