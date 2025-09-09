Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    9 вересня, 2025

  • 26.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні затвердили новий порядок атестації для митників

В Україні затвердили новий порядок атестації для митників. Фото: ДержмитницяВ Україні затвердили новий порядок атестації для митників. Фото: Держмитниця

Кабінет Міністрів України 9 вересня 2025 року ухвалив постанову, якою затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, головна мета цих змін – підтвердити кваліфікацію та доброчесність вже працюючих митників, а також оновити кадровий склад.

У документі вказується, що тепер проходитиме в три етапи:

  • Перший — тестування на знання Конституції, митного та антикорупційного законодавства;
  • Другий — перевірка логіки та вміння працювати з інформацією;
  • Третій — співбесіда для комплексної оцінки професійності та доброчесності.

Також тепер всі етапи атестації проходитимуть із безперервною відео- та аудіофіксацією, а результати будуть оприлюднювати на сайті Держмитслужби.

У разі відмови від участі або провалу атестації державна служба для посадовця припинятиметься.

Згідно з новим Порядком, журналісти та представники інших медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Київщині митники у міжнародних поштових відправленнях виявили 12 опудал рідкісних тварин та птахів.

Останні новини про: Кабмін

Нові податки для Uber, Glovo та Airbnb: Кабмін схвалив законопроєкт
Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну
У Кабмін влучила ракета «Іскандер-К», а не «Шахед», — посол ЄС в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Кабмін

У Кабмін влучила ракета «Іскандер-К», а не «Шахед», — посол ЄС в Україні
Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну
Нові податки для Uber, Glovo та Airbnb: Кабмін схвалив законопроєкт

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Жінка, яка викинула з вікна гуртожитку в Одесі немовля, виявилась жителькою Миколаївщини

3 години тому

Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay