У Миколаєві розглядають можливість облаштування інклюзивного пляжу

Відпочивальники на міському пляжі на березі Південного Бугу, фото: «МикВісті»

У Миколаєві шукатимуть можливості для облаштування інклюзивного пляжу для людей з інвалідністю.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Миколаївської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення у понеділок, 26 січня, повідомляють «МикВісті».

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко під час звіту повідомив, що для людей з інвалідністю щоліта організовують поїздки на інклюзивний пляж в Одесі. За його словами, торік такі поїздки відбувалися двічі на місяць і обійшлися міському бюджету у 163 тисячі гривень.

Водночас голова комісії з питань охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ганна Норд поцікавилася, чому в Миколаєві досі немає власного інклюзивного пляжу.

У відповідь директор департаменту соцзахисту пояснив, що для облаштування такого об’єкта необхідні значні кошти.

«На сьогоднішній день шукають міжнародні організації. Цим питанням займається депутат Степанець, шукає кошти, щоб обладнати такий пляж. На даний час зроблена лише невеличка доріжка на Намиві для проїзду на візках. Більше поки немає нічого», — сказав Сергій Василенко.

Ганна Норд наголосила, що місту важливо мати власний інклюзивний пляж і не обмежуватися лише поїздками до інших міст. Вона також запропонувала залучити до роботи міський фізкультурно-оздоровчий клуб «Вікторія».

«Не тільки возити наших людей в Одесу. Я розумію, що море це добре, але в нас також має бути. Не всі можуть поїхати», — підкреслила вона.

За підсумками обговорення члени комісії запропонували управлінню у справах фізичної культури і спорту та департаменту соціального захисту населення протягом місяця підготувати конкретні пропозиції щодо створення інклюзивного пляжу в Миколаєві, а також варіанти можливого фінансування. Напрацьовані рішення планують розглянути на засіданні комісії у березні.

Нагадаємо, що в Одесі інклюзивний пляж «Безмеж» у 2025 році відвідали близько 160 тисяч людей.

У березні 2025 року в Одесі розпочали відновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. На його капітальний ремонт та переобладнання інфраструктури з міського бюджету виділили 19,5 мільйона гривень.

Із червня по вересень 2025 року жителів Миколаєва з порушенням опорно-рухового апарату безкоштовно возили до інклюзивного пляжу в Одесі.