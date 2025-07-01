Мерія Одеси відзвітувала про оновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Фонтану
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- Світлана Іванченко
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19:51, 01 липня, 2025
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Оновлений пляж на 11-й станції Великого Фонтану в Одесі офіційно відкрили після реконструкції. Він отримав сертифікат «АЄС Стандарт»
У мерії міста запевняють, що новий обєкт відповідає міжнародним стандартам доступності, безпеки та екології.
«Реконструйований пляж став зразком інклюзивної інфраструктури. Завдяки спільній роботі міської влади, експертних груп, партнерів та зусиллям будівельників, проєкт вдалося реалізувати в скорочені строки», — йдеться у повідомленні.
Пляж обладнаний зручними пандусами, сучасними туалетами й душовими кабінами, які враховують потреби маломобільних груп.
Також на території працює медпункт, є спеціальне укриття та чітко промарковані маршрути доступу. Інфраструктуру перевіряли не лише експерти, а й самі користувачі.
Нагадаємо, на пляжі в мікрорайоні Намив у Миколаєві збудували доріжку до спортивного майданчика, яка забезпечує доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних громадян.
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