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Мерія Одеси відзвітувала про оновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Фонтану

В Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська радаВ Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська рада

Оновлений пляж на 11-й станції Великого Фонтану в Одесі офіційно відкрили після реконструкції. Він отримав сертифікат «АЄС Стандарт» 

У мерії міста запевняють, що новий обєкт відповідає міжнародним стандартам доступності, безпеки та екології.

В Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська радаВ Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська рада
В Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська радаВ Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська рада
В Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська радаВ Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська рада

«Реконструйований пляж став зразком інклюзивної інфраструктури. Завдяки спільній роботі міської влади, експертних груп, партнерів та зусиллям будівельників, проєкт вдалося реалізувати в скорочені строки», — йдеться у повідомленні. 

Пляж обладнаний зручними пандусами, сучасними туалетами й душовими кабінами, які враховують потреби маломобільних груп.

Також на території працює медпункт, є спеціальне укриття та чітко промарковані маршрути доступу. Інфраструктуру перевіряли не лише експерти, а й самі користувачі.

В Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська радаВ Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська рада
В Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська радаВ Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська рада
В Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська радаВ Одесі, після оновлення, відкрили міський пляж. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, на пляжі в мікрорайоні Намив у Миколаєві збудували доріжку до спортивного майданчика, яка забезпечує доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних громадян.

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