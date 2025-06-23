На пляжі у Миколаєві облаштували доріжку до спортмайданчика для людей з інвалідністю

У Миколаєві облаштували доріжку на пляжі для людей з інвалідністю. Фото: Миколаївська міська рада

На пляжі в мікрорайоні Намив у Миколаєві збудували доріжку до спортивного майданчика, яка забезпечує доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних громадян.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Роботи виконало комунальне підприємство «ДЕЗ Пілот». Ініціативу реалізували після звернення військовослужбовця, який пересувається на візку та мешкає неподалік. Він не мав зручного доступу до спортмайданчика через піщане покриття.

«На прохання одного з наших захисників ми облаштували цю доріжку. Оскільки майданчик розташований у пляжній зоні, ми вирішили зробити так, аби на візку можна було проїхати не тільки до самого майданчика, а й до берегової лінії, де можна відпочити», — повідомив директор комунального підприємства Ігор Головатий.

Також зазначили, що доріжку облаштували з урахуванням потреб користувача, з яким попередньо проконсультувались працівники підприємства.

У Миколаєві облаштували доріжку на пляжі для людей з інвалідністю. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві облаштували доріжку на пляжі для людей з інвалідністю. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві облаштували доріжку на пляжі для людей з інвалідністю. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, рівень безбар’єрності у Миколаєві залишається низьким — місто поки що не має цілісної системи, яка б дозволяла людям з інвалідністю вільно пересуватися від дому до транспорту і до потрібних місць.

Миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

У серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Читайте також статтю: «Місто бар’єрів: Чи готовий Миколаїв до сучасних викликів?»