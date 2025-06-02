«Є окремі якісні проєкти, але це не система», — омбудсман про рівень безбар’єрності у Миколаєві

Інфраструктура Миколаєва у серпні 2024 року, призначена для пересування містом людей з інвалідністю, фото: «МикВісті»

Рівень безбар’єрності у Миколаєві залишається низьким — місто поки що не має цілісної системи, яка б дозволяла людям з інвалідністю вільно пересуватися від дому до транспорту і до потрібних місць.

Про це сказав представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Миколаївській області Спартак Гукасян в інтервʼю «МикВісті».

За його словами, безбар’єрність — це не тільки пандуси чи занижені бордюри. Йдеться про єдиний і зручний маршрут для всіх — від будинку до транспорту і далі до місця призначення.

— На жаль, він (рівень безбар'єрності — прим.) поки що дуже низький. Я, як людина, яка особисто проходила через подібні виклики, добре розумію, що безбар’єрність — це комплексний процес. Це не просто пандус біля входу чи окремі пристосування. Потрібно, щоб людина могла спуститися з одного бордюру, проїхати безперешкодно по доріжках, заїхати в транспорт і дістатися до потрібного місця без додаткових труднощів. Саме така системна, комплексна робота створює справжню безбар’єрність. Те, що почали робити після 2022 року — це окремі якісні об’єкти, вони відповідають нормам. Але проблема в тому, що вся система, ланцюжок безбар’єрності — від місця до місця — не працює як єдине ціле, – сказав Спартак Гукасян.

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На початку червня Представництво планує зібрати представників громадських організацій, які складуть перелік проблемних місць. Після цього до обговорення залучать владу, щоб разом напрацювати рішення.

— Ось приклад: поруч із Велмартом — автовокзал із великою кількістю маршруток і приміських автобусів. Якщо ви на візку, то з одного боку дороги зроблений пандус і можна зійти з бордюру. Але на іншому боці — там бордюр без заїзду, і далі рухатися неможливо. Щоб змінити цю ситуацію, я планую на початку червня зібрати представників громадських організацій — щоб вони склали перелік проблемних місць. Потім запросити представників влади і разом обговорити, як це виправляти. Точкові зміни є, але системної роботи поки що немає. На щастя, у нас є активні представники людей з інвалідністю, які допомагають у цьому розібратися, – сказав Спартак Гукасян.

Нагадаємо, що миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

У серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначимо, згідно з даними рейтингу Доступно.UA, у 2021 році Миколаїв посів 13 місце серед 19 великих міст серед доступності.

Крім того, 13 червня 2023 року у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності».

Під час конференції депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець нагадав, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.

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