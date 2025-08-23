Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    23 серпня, 2025

  • 21.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 21.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття

Стан запасного виходу в укритті у Миколаєві. Фото: Євгенія НосоваСтан запасного виходу в укритті у Миколаєві. Фото: Євгенія Носова

У Миколаєві мешканці будинку на проспекті Богоявленський, 34а скаржаться на проблеми із запасним виходом в укритті.

Своє звернення розмістила мешканка Євгенія Носова в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

Стан запасного виходу в укритті у Миколаєві. Фото: Євгенія НосоваСтан запасного виходу в укритті у Миколаєві. Фото: Євгенія Носова
Стан запасного виходу в укритті у Миколаєві. Фото: Євгенія НосоваСтан запасного виходу в укритті у Миколаєві. Фото: Євгенія Носова
Стан запасного виходу в укритті у Миколаєві. Фото: Євгенія НосоваСтан запасного виходу в укритті у Миколаєві. Фото: Євгенія Носова

Вона зазначила, що підлітки регулярно намагаються проникнути в сховище, а нещодавно невідомі зламали двері з під’їзду та викрали речі з гуманітарної допомоги.

— Підлітки постійно намагаються проникнути у сховище та ламають його. Також 19 серпня був взламаний вхід з під'їзду, зникли речі які були надані гуманітарною допомогою подушки, електрочайник, матраци та розкладушки. Прошу розголосу, — написала Євгенія Носова.

Нагадаємо, що у Миколаєві поліцейські розслідують причини закритого укриття, до якого не змогли потрапити підлітки під час повітряної тривоги.

Останні новини про: Миколаїв

Понад 300 експонатів: у Миколаєві оцифрують музейну колекцію картин
В одному з ліцеїв Миколаєва обладнали укриття на понад 400 людей
У Миколаєві горіла покрівля складів: вогонь охопив 200 квадратних метрів
Реклама

Читайте також:

новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві горіла покрівля складів: вогонь охопив 200 квадратних метрів
В одному з ліцеїв Миколаєва обладнали укриття на понад 400 людей
Понад 300 експонатів: у Миколаєві оцифрують музейну колекцію картин

«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?

Україна втратила пілота винищувача МіГ-29: загинув при заході на посадку

У Миколаєві горіла покрівля складів: вогонь охопив 200 квадратних метрів

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay