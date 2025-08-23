«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
12:41, 23 серпня, 2025
-
У Миколаєві мешканці будинку на проспекті Богоявленський, 34а скаржаться на проблеми із запасним виходом в укритті.
Своє звернення розмістила мешканка Євгенія Носова в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».
Вона зазначила, що підлітки регулярно намагаються проникнути в сховище, а нещодавно невідомі зламали двері з під’їзду та викрали речі з гуманітарної допомоги.
— Підлітки постійно намагаються проникнути у сховище та ламають його. Також 19 серпня був взламаний вхід з під'їзду, зникли речі які були надані гуманітарною допомогою подушки, електрочайник, матраци та розкладушки. Прошу розголосу, — написала Євгенія Носова.
Нагадаємо, що у Миколаєві поліцейські розслідують причини закритого укриття, до якого не змогли потрапити підлітки під час повітряної тривоги.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.