Українські дрони можуть з’явитися на параді в Москві 9 травня, — Зеленський

 Зеленський припустив появу українських дронів під час параду у Москві

Зеленський припустив появу українських дронів під час параду у Москві.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники можуть з’явитися під час параду в Москві 9 травня.

Про це він сказав на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Глава держави звернув увагу, що Росія оголосила проведення параду, однак, за його словами, він може відбутися без військової техніки.

— Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Якщо це дійсно так, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти там, — сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що така ситуація свідчить про ослаблення Росії та наголосив на необхідності подальшого міжнародного тиску на неї.

Раніше у Росії поширювалась інформація про можливе скасування військового параду 9 травня через побоювання атак українських далекобійних ракет. Водночас у Кремлі заявляють, що підготовка до святкування триває.

Нагадаємо, що минулого року глава Росії Володимир Путін оголосив «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». Це рішення з’явилося з огляду на плани Кремля провести 9 травня парад у Москві, куди запросили низку світових лідерів.

Тоді Володимир Зеленський відкинув пропозицію перемир’я лише на 3 дні, заявивши, що «Путіну допомагати ніхто не буде». Він також наголосив, що Україна не даватиме ніяких гарантій безпеки.

