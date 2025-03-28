Директор ТЕЦ задекларував, що живе в окупованому Маріуполі і заробляє близько ₴195 тис. на місяць у Миколаєві

Директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко

Директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко у своїй декларації про майно та доходи за 2024 рік вказав, що торік на посаді заробив 2,3 мільйона гривень. В середньому, це 193 тисячі гривень на місяць, що на 18 тисяч гривень більше за попередній рік.

Відповідна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «МикВісті».

При цьому, в декларації керівник державного підприємства зазначив, що його фактичне місце проживання збігається з місцем реєстрації, а саме Маріуполь Донецької області, який уже три роки тимчасово окупований Росією.

Скриншот з декларації про доходи директора Миколаївської ТЕЦ Дмитра Мирошниченка за 2024 рік

Директор Миколаївської ТЕЦ, згідно декларації, має дачний будинок у 32,3 квадратних метри в селі Приморське Донецької області, який придбав у 2019 році. Того ж року посадовець придбав 512 квадратних метрів земельної ділянки.

Скриншот з декларації про доходи директора Миколаївської ТЕЦ Дмитра Мирошниченка за 2024 рік

А його дружина Оксана має квартиру, площею 61,7 квадратних метрів, що розташована на території тимчасово окупованого Росією Маріуполі.

Скриншот з декларації про доходи директора Миколаївської ТЕЦ Дмитра Мирошниченка за 2024 рік

Будь-яку іншу інформацію стосовно свого місця проживання Дмитро Мирошниченко у декларації не вказав. Однак, варто зазначити, у декларації посадовці мають вказувати не лише нерухомість, яка є у їх власності або власності членів їх родини, але й місце свого постійного або тимчасового проживання. До прикладу, перший заступник міського голови Віталій Луков, який приїхав працювати у Миколаїв з Вознесенська, у своїй декларації про доходи за 2024 рік вказав, що з січня 2023 року безопалатно проживає в квартирі у Миколаєві.

Скриншот з декларації першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова за 2024 рік

Директор Миколаївської ТЕЦ у своїй декларації також вказав, що має у власності автомобіль Nissan Note 2012 року випуску, який придбав у тому ж 2012 році.

Протягом минулого року Дмитро Мирошниченко на посаді директора ТЕЦ заробив 2 мільйони 316 тисяч 575 гривень. В середньому заробітна плата посадовця за місяць склала 193 тисячі гривень.

Ще 22 тисячі 281 гривню заробітної плати він отримує на посаді директора «Нафтогаз біоенергія-А» – дочірньої компанії НСК «Нафтогаз України».

Також Дмитро Мирошниченко отримав 4 тисячі гривень соціальної виплати від департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, 4 тисячі 867 гривень благодійної допомоги від благодійної організації «Благодійний фонд «ЯМаріуполь», а також «додаткове благо» від Миколаївської ТЕЦ» у розмірі 7 тисяч 683 гривні.

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Готівкою посадовець зберігає 1,1 мільйона гривень та 13 тисяч доларів. Це вдвічі більша сума накопичень, ніж посадовець декларував за попередній рік. Адже у декларації за 2023 рік посадовець декларував, що зберігає готівкою 820 тисяч гривень.

Суд «МикВісті» проти Миколаївської ТЕЦ

Нещодавно компанія «Миколаївська теплоелектроцентраль» (ТЕЦ), що належить державі, програла суд проти журналістки онлайн-медіа «МикВісті» у справі про надання публічної інформації про розмір заробітних плат та премій, виплачених керівному складу за 2023 рік.

Понад рік тому, 24 січня 2024 року головна редакторка видання Катерина Середа направила підприємству інформаційний запит, у якому просила надати інформацію про зарплати та премії, які отримав у 2023 році керівний склад Миколаївської ТЕЦ. Окремим пунктом запиту була інформація щодо сум винагород, компенсацій витрат та додаткових благ, що були надані членам Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль».

Однак відповіді від державної компанії так і не надійшло. Лише через три місяці вони відповіли листом, в якому обгрунтували свою позицію тим, що це конфіденційна інформація про співробітників компанії, яка не може бути розголошена у відкритий доступ, бо вони не є державним органом влади. У травні 2024 року видання звернулось з позовом до суду, щоб зобовʼязати ТЕЦ оприлюднити дані про зарплати.

У своєму рішенні суд зазначає, що 100% акцій «Миколаївська теплоелектроцентраль» належить АТ НАК «Нафтогаз України», а тому ТЕЦ є розпорядником публічної інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради і зобовʼязана надавати таку інформацію на запити.