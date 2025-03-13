Суд зобовʼязав Миколаївську ТЕЦ надати МикВісті дані про зарплати керівництва

Миколаївська ТЕЦ програла суд журналістці МикВісті за інформацію про зарплати, фото МикВісті

Компанія «Миколаївська теплоелектроцентраль» (ТЕЦ), що належить державі, програла суд проти журналістки онлайн-медіа «МикВісті» у справі про надання публічної інформації про розмір заробітних плат та премій, виплачених керівному складу за 2023 рік.

Миколаївський окружний адміністративний суд 17 лютого задовільнив у повному обсязі позов журналістки «МикВісті» до Миколаївської ТЕЦ.

Понад рік тому, 24 січня 2024 року головна редакторка видання Катерина Середа направила підприємству інформаційний запит, у якому просила надати інформацію про зарплати та премії, які отримав у 2023 році керівний склад Миколаївської ТЕЦ, а саме: голова правління Дмитро Мирошниченко, технічний директор та головний інженер Сергій Риков, фінансовий директор Віра Звержинська, комерційний директор Антон Павлов, директор з адміністративно-господарської діяльності Вікторія Переверьзєва, директор із закупівель, транспорту і логістики Олександр Науменко, а також начальник департаменту стратегічного розвитку та інформаційних технологій Михайло Талпа. Окремим пунктом запиту була інформація щодо сум винагород, компенсацій витрат та додаткових благ, що були надані членам Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль».

Однак відповіді від державної компанії так і не надійшло. Лише через три місяці вони відповіли листом, в якому обгрунтували свою позицію тим, що це конфіденційна інформація про співробітників компанії, яка не може бути розголошена у відкритий доступ, бо вони не є державним органом влади. У травні 2024 року видання звернулось з позовом до суду, щоб зобовʼязати ТЕЦ оприлюднити дані про зарплати.

У своєму рішенні суд зазначає, що 100% акцій «Миколаївська теплоелектроцентраль» належить АТ НАК «Нафтогаз України», а тому ТЕЦ є розпорядником публічної інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради і зобовʼязана надавати таку інформацію на запити.

Скриншот з рішення Миколаївського окружного адмінстративного суду щодо доступу до інформації про зарплати Миколаївської ТЕЦ за позовом журналістки МикВісті

«Відповідь не була надана протягом зазначеного терміну, не було надано і повідомлення про продовження термін надання інформації, з огляду на встановлене судом, Відповідачем допущено протиправну бездіяльність, яка виявлена у ненаданні відповіді на запит», — йдеться у рішенні суду.

Водночас Наказ №273 від 19.07.23, на який посилається ТЕЦ, є безпідставним і не містить конфіденційної чи комерційної інформації про зарплати та премії керівництву компанії, вказує суд.

«Судом встановлено наявність протиправної бездіяльності Відповідача, і відсутність перепон щодо надання відповіді на запит про публічну інформацію, тому належним способом захисту порушених прав Позивача буде визнання протиправною бездіяльності розпорядника інформації — Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль», що полягає у ненаданні Катерині Середі відповіді на запит на отримання публічної інформації, від 24.01.2024», — йдеться у рішенні суду.

У підсумку суд зобовʼязав ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» відповісти на інформаційний запит «МикВісті» та надати дані щодо зарплат керівництва та членів наглядової ради підприємства.

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Зазначимо, що інтереси позивача в суді представляла адвокатка, керівниця юридичного напряму Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк.

Рішення суду ще набрало законної сили, а справа ще буде розглянута Апеляційним судом.

Нагадаємо, поліція Миколаєва закрила кримінальну справу, розпочату після недопуску журналістів до будівлі міської ради.





