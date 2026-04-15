Росіяни обстріляли передмістя Миколаєва: є пошкодження
- Новини Миколаєва
- Марія Хаміцевич
8:00, 15 квітня, 2026
Минулої доби, 14 квітня, російські війська вдарили по селу Лупареве у передмісті Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, загалом протягом дня ворог 12 разів атакував Очаківську та Галицинівську громади, а також обстріляв з артилерії Куцурубську громаду.
Крім того, у Вознесенському районі під час атаки дронами «Shahed 131/136» уламки пошкодили приватний будинок. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що увечері напередодні область атакували ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу пошкоджені енергетичні об’єкти, частина населених пунктів залишилася без світла.
