 Обстріл Миколаївської області 14 квітня

Росіяни обстріляли передмістя Миколаєва: є пошкодження

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті, ілюстративне

Минулої доби, 14 квітня, російські війська вдарили по селу Лупареве у передмісті Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, загалом протягом дня ворог 12 разів атакував Очаківську та Галицинівську громади, а також обстріляв з артилерії Куцурубську громаду.

Крім того, у Вознесенському районі під час атаки дронами «Shahed 131/136» уламки пошкодили приватний будинок. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що увечері напередодні область атакували ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу пошкоджені енергетичні об’єкти, частина населених пунктів залишилася без світла.

Росіяни обстріляли адмінбудівлі в центрі Чернігова: є поранені
Німеччина і Україна домовилися про нові пакети допомоги, зокрема для ППО
Суд зобов’язав матір повернути військовому майже ₴3,9 млн виплат, які вона отримала під час його полону
Реклама
Читайте також:
новини
«Тиск на громаду неприпустимий», — Чорноморов виступив проти військової адміністрації у Південноукраїнську

Світлана Іванченко
новини
Головний архітектор Миколаєва поскаржився, що доводиться брати на роботу студентів через дефіцит кадрів

Даріна Мельничук
новини
Що в деклараціях миколаївських нардепів за 2025 рік?

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаївській облраді хочуть створити нове КП з питань цифровізації та захисту області

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві планують підвищити вартість проїзду у маршрутках

Юлія Лук’яненко
Суд зобов’язав матір повернути військовому майже ₴3,9 млн виплат, які вона отримала під час його полону
Німеччина і Україна домовилися про нові пакети допомоги, зокрема для ППО
Росіяни обстріляли адмінбудівлі в центрі Чернігова: є поранені

«Тиск на громаду неприпустимий», — Чорноморов виступив проти військової адміністрації у Південноукраїнську

Громади Миколаївщини готові співфінансувати закупівлю 12 шкільних автобусів