 Обстріл Миколаївської області 13 квітня

  • вівторок

    14 квітня, 2026

  • 7.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 7.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Шахеди» ударили по енергетиці на Миколаївщині: без світла залишилися три села

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Увечері напередодні область атакували ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу пошкоджені енергетичні об’єкти, частина населених пунктів залишилася без світла.

Про це 14 квітня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, область атакували безпілотники «Shahed 131/136». У Миколаївському районі знеструмило три населені пункти. Станом на ранок один із них залишається без світла повністю, ще один — частково. Відновлювальні роботи тривають. Постраждалих немає.

Також у Миколаївському районі чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дніпровське пошкоджено господарську споруду та автомобільний причіп. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 12 квітня у Миколаївській області зафіксували чотири російські атаки.

Останні новини про: Війна в Україні

Генштаб: РФ понад 7 тисяч разів порушила «великоднє перемир’я»
Обстріли Херсонщини: двоє людей поранено, є руйнування
Росія атакувала порт в Ізмаїлі: пошкоджено цивільне судно та обладнання
Читайте також:
новини
У ЦНАПах Миколаєва за минулий рік опрацювали понад 85 тисяч звернень

Анна Гакман
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакувала порт в Ізмаїлі: пошкоджено цивільне судно та обладнання
Обстріли Херсонщини: двоє людей поранено, є руйнування
Генштаб: РФ понад 7 тисяч разів порушила «великоднє перемир’я»

У Південноукраїнську вже вчетверте не змогли зібратися на сесію

На Миколаївщині видали 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин, — ОВА