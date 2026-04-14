«Шахеди» ударили по енергетиці на Миколаївщині: без світла залишилися три села

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Увечері напередодні область атакували ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу пошкоджені енергетичні об’єкти, частина населених пунктів залишилася без світла.

Про це 14 квітня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, область атакували безпілотники «Shahed 131/136». У Миколаївському районі знеструмило три населені пункти. Станом на ранок один із них залишається без світла повністю, ще один — частково. Відновлювальні роботи тривають. Постраждалих немає.

Також у Миколаївському районі чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дніпровське пошкоджено господарську споруду та автомобільний причіп. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 12 квітня у Миколаївській області зафіксували чотири російські атаки.