 У Миколаєві оновили систему інформування про якість очищеної води

У Миколаєві на пунктах видачі води з’явилися QR-коди з даними про якість

Жінка набирає воду у точці видачі біля вежі Шухова у Миколаєві, травень 2025 року. Фото «МикВісті»

У Миколаєві жителі можуть дізнаватися актуальну інформацію про якість води на точках видачі через QR-коди на інформаційних табличках.

Про це повідомили у підприємстві «ДЄЗ «Пілот».

Зазначається, що після сканування коду смартфоном користувачі можуть переглянути результати досліджень води саме на тій точці, де її набирають.

Також містянам пропонують користуватися інтерактивною мапою «ХодиДоВоди», де зібрана інформація про пункти видачі води в місті.

Мапа доступна за посиланням: https://voda.mkrada.gov.ua/#/uk

Нагадаємо, під час блекауту у Миколаєві лише 42 із 114 пунктів видачі очищеної води мають технічну можливість працювати. За словами директора комунального підприємства «Пілот» Ігоря Головатого, на балансі підприємства перебувають 114 пунктів видачі води та 41 свердловина.

