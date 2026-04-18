У Миколаєві відкрилась виставка, присвячена лауреатам премії Аркаса

Виставка, присвячена лауреатам премії Аркаса у Миколаєві, фото Галина Сеннікова, МикВісті

17 квітня Миколаївський обласний краєзнавчий музей запросив миколаївців на відкриття виставки «Окрилені творчістю», присвяченої лауреатам обласної премії імені Миколи Аркаса. Цю премію було засновано у 1996 році з метою розвитку народної творчості, культурно-просвітницької діяльності, підготовки кадрів у сфері культури та заохочення тих, хто зробив вагомий внесок у збереження й розвиток української національної культури.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Авторка виставки — старша наукова співробітниця музею, лауреатка премії імені Миколи Аркаса 2010 року Ірина Александренко. На відкритті вона розповіла, що за 30 років існування премії її лауреатами стали понад 200 відомих на Миколаївщині діячів культури, істориків, краєзнавців, музейників та творчих колективів. Тому на виставці неможливо було вмістити інформацію про всіх.

— Виставка «Окрилені творчістю» — це нагадування про те, чим заслужив повагу і пам’ять нащадків «грек з українською душею» — нащадок старовинного грецького роду, який пустив коріння у Миколаєві у XVIII столітті, — зазначила Ірина Александренко.

На виставці можна побачити раритети з фондів музею:

книгу «Історія України-Руси» М. Аркаса;

щоденник молодого Аркаса — збирача народного фольклору;

текст молитви за Україну, складений Аркасом-поетом;

фотолистівку початку ХХ ст. з портретом Аркаса-адмірала;

фотокопію клавіру першої української опери «Катерина» за сюжетом Т. Шевченка.

На відкритті виставки Іван Носик, заслужений артист естрадного мистецтва України, виконав арію з опери М. Аркаса «Катерина».

Серед лауреатів премії ім. М. Аркаса було багато працівників Миколаївського краєзнавчого музею. Серед них — Валентина Котко, яка працювала в Миколаївському краєзнавчому музеї з 1965 року і пройшла шлях від екскурсовода до заступника директора з наукової роботи.

На виставці також представлені видання: буклет «Аркасівські місця на Миколаївщині», «Каталог документів і фотоматеріалів родини Аркасів із фондів Миколаївського краєзнавчого музею», довідник «Лауреати обласної премії ім. Миколи Аркаса» (2006 р.), авторкою яких є Тетяна Березовська — наукова співробітниця музею, лауреатка премії імені М. Аркаса.

Згадували Людмилу Хлопинську, яка з 1973 по 2007 рік працювала в музеї, зокрема 9 років була його директоркою. За створення Музею суднобудування і флоту вона стала лауреаткою Шевченківської премії у 1981 році.

Працювала в музеї і Наталія Гаркуша — старша наукова співробітниця, яка займалася вивченням археологічної колекції музею та історією археологічних досліджень краю. У 2006 році у складі авторського колективу підручника «Історія Миколаєва» вона була удостоєна звання лауреатки обласної премії ім. М. Аркаса.

Мистецтвознавиця, науковиця, зберігачка фондів краєзнавчого музею Наталія Кухар-Онишко стала лауреаткою премії ім. М. Аркаса у 2006 році.

М. М. Аркас головною справою свого життя вважав створення в нашому місті товариства «Просвіта». А в 1997 році премією Аркаса була відзначена просвітницька діяльність Валерія Бойченка — поета, перекладача, члена Національної спілки письменників України, який відродив діяльність організації «Просвіта» на Миколаївщині.

На відкритті згадували і Світлану Фоміних — керівницю жіночого академічного хору Миколаївського училища культури, який став лауреатом десятка міжнародних фестивалів хорової музики та переможцем кількох національних конкурсів ім. М. Леонтовича. У своєму виступі директор Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, лауреат премії ім. М. Аркаса Сергій Мицик поділився планами щодо відродження хору Фоміних.

Значну увагу на виставці та у спогадах присутніх було приділено творчості й особистості українського поета Дмитра Креміня — автора десятка поетичних збірок, лауреата багатьох літературних премій.

Микола Берсон — заслужений діяч мистецтв України, директор Миколаївського театру драми та музичної комедії з 1988 року — став лауреатом Аркасівської премії як керівник постановочної групи опери «Катерина». Ця вистава з тріумфом повернулася на сцену театру у 2004 році.

Віра Марущак — журналістка і письменниця — стала лауреаткою премії ім. М. Аркаса у 2002 році. На той момент у її творчому доробку було понад сто друкованих оповідань і новел та навчальний посібник з основ журналістики.

Серед художніх робіт лауреатів премії ім. М. Аркаса, представлених на виставці, — живопис майстрині народної творчості Валентини Жажкової, першого члена Національної спілки художників України з Миколаєва Анатолія Завгороднього, а також роботи майстра з різьблення по дереву Юрія Одробинського.

Частина виставки «Окрилені творчістю» розповідає про освітян — членів «Просвіти» нового часу. Серед них — Леонід Ржепецький, поет, педагог-науковець, завідувач кафедри українознавства Миколаївського муніципального колегіуму. На завершення урочистого заходу він прочитав свій вірш, присвячений Миколі Аркасу.

В експозиції виставки представлені матеріали Ігоря Марцинківського — колекціонера, голови «Просвіти» з 2010 року. Також експонується унікальне видання «Кобзаря» Т. Шевченка, що належить Юрію Зайцеву — лауреату Аркасівської премії за дослідження маловідомих сторінок української історії.

На відкритіі виставки виступили Олена Буберенко, очільниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОДА, та заступник директора з наукової роботи Світлана Романенко.

Виставка «Окрилені творчістю» триватиме до кінця квітня.

Фоторепортаж

