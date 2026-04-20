У Миколаєві пластуни запрошують на День першої присяги
Світлана Іванченко
21:38, 20 квітня, 2026
У Миколаєві 25 квітня проведуть День першої Пластової присяги — подію, присвячену українському скаутингу та вихованню молоді. Організатори запрошують долучитися дітей разом із батьками та ближче познайомитися з діяльністю Пласту.
Як зазначають організатори, Пласт — це середовище, де діти розвивають самостійність, навчаються працювати в команді, знаходять друзів і формують цінності свідомих громадян України. Учасники беруть участь у квестах, іграх, мандрівках та спільних активностях, які поєднують навчання і пригоди.
Особливістю пластового руху є залучення всієї родини — разом із дітьми до спільноти активно долучаються й батьки.
Святкування відбудеться 25 квітня об 11:00. Усі охочі зможуть відчути атмосферу українського скаутингу, поспілкуватися з пластунами та дізнатися більше про традиції організації.
Для участі потрібно попередньо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/YgZqEqXzbr13s6FA8
Нагадаємо, начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році.
