 У Миколаєві відбудеться День першої Пластової присяги

У Миколаєві пластуни запрошують на День першої присяги

Посвята в пластуни. Ілюстративне фото: tvoemisto.tv

У Миколаєві 25 квітня проведуть День першої Пластової присяги — подію, присвячену українському скаутингу та вихованню молоді. Організатори запрошують долучитися дітей разом із батьками та ближче познайомитися з діяльністю Пласту.

Як зазначають організатори, Пласт — це середовище, де діти розвивають самостійність, навчаються працювати в команді, знаходять друзів і формують цінності свідомих громадян України. Учасники беруть участь у квестах, іграх, мандрівках та спільних активностях, які поєднують навчання і пригоди.

Особливістю пластового руху є залучення всієї родини — разом із дітьми до спільноти активно долучаються й батьки.

Святкування відбудеться 25 квітня об 11:00. Усі охочі зможуть відчути атмосферу українського скаутингу, поспілкуватися з пластунами та дізнатися більше про традиції організації.

Для участі потрібно попередньо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/YgZqEqXzbr13s6FA8

Нагадаємо, начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві хочуть створити музей тоталітарного періоду
Помер ексректор університету Сухомлинського Валерій Будак
У миколаївському парку «Ліски» виявили витік стічних вод: екологи перевіряють стан води
Реклама
Читайте також:
новини
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Даріна Мельничук
новини
На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Юлія Бойченко
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
Останні новини про: Миколаїв

У миколаївському парку «Ліски» виявили витік стічних вод: екологи перевіряють стан води
Помер ексректор університету Сухомлинського Валерій Будак
У Миколаєві хочуть створити музей тоталітарного періоду

«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Зеленський назвав регіони, що відстають у підготовці до опалювального сезону

5 годин тому

Тварини з притулку шукають дім: у Миколаєві організовують виставку-прилаштування

Головне сьогодні