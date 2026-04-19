 У Миколаєві сподіваються створити музей тоталітарного періоду: що відомо

У Миколаєві хочуть створити музей тоталітарного періоду

Бюст генерала Олександра Суворова. Фото: МикВістіБюст генерала Олександра Суворова. Фото: МикВісті

Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров сподівається, що у місті створять музей тоталітарного періоду.

Про це він повідомив під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

За його словами, до його експозиції можуть увійти демонтовані пам’ятники радянської доби, які нині зберігаються в обласному краєзнавчому музеї.

— Якщо говорити з 2014 року, то за цей час багато пам’ятників було перенесено, частину знесено, а деякі, на жаль, зруйновано внаслідок незаконних вибухів. Такі факти теж були. Водночас усе, що вдалося зібрати, майже повністю передали до обласного краєзнавчого музею. Там ці експонати зберігаються, і ми сподіваємося, що з часом з’явиться музей тоталітарного періоду, як це вже є в багатьох країнах та деяких містах України. Робота в цьому напрямку триває, ще планується перенесення окремих пам’ятників, адже виконання вимог законодавства не зупиняється, — сказав Юрій Любаров.

Нагадаємо, у Миколаєві за час повномасштабної війни пошкоджено близько 40 будинків, які мають охоронний статус і є об’єктами культурної спадщини. Як повідомив Юрій Любаров, у 2026 році нових пошкоджень об’єктів культурної спадщини внаслідок обстрілів у Миколаєві не зафіксовано. Водночас тривають роботи з відновлення раніше пошкоджених будівель.

Читайте статтю «МикВісті»: «Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?».

Останні новини про: Миколаїв

За час війни у Миколаєві пошкоджено майже 40 будинків, які є пам’ятками архітектури
Родина переселенців жила в покинутій будівлі у Миколаєві без світла й опалення
У Миколаєві організовують виставку-прилаштування собак: містян кличуть обрати улюбленця
новини
Торгівля та ремонт авто: який бізнес найчастіше відкривають на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини
Миколаївщина втратила понад 70% туристичного збору: як війна змінила туризм на півдні

Світлана Іванченко
новини
Освіта дорожчає, але Миколаївщина серед найдоступніших: скільки коштує навчання у вишах

Світлана Іванченко
новини
«Ми підвищуємо стабільність КП і зняли відповідальність з мера», — голова наглядової ради водоканалу про обрання директора

Катерина Середа
новини
Яйця, пальне та одяг: що найбільше подорожчало на Миколаївщині у березні

Світлана Іванченко
Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві організовують виставку-прилаштування собак: містян кличуть обрати улюбленця
Родина переселенців жила в покинутій будівлі у Миколаєві без світла й опалення
За час війни у Миколаєві пошкоджено майже 40 будинків, які є пам’ятками архітектури

На Миколаївщині через падіння уламків дрона пошкоджено транспортну інфраструктуру

Даріна Мельничук

В Україні змінюють ціни на залізничні квитки: що подорожчає з 25 квітня