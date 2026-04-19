У Миколаєві хочуть створити музей тоталітарного періоду
Анна Гакман
8:10, 19 квітня, 2026
Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров сподівається, що у місті створять музей тоталітарного періоду.
Про це він повідомив під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».
За його словами, до його експозиції можуть увійти демонтовані пам’ятники радянської доби, які нині зберігаються в обласному краєзнавчому музеї.
— Якщо говорити з 2014 року, то за цей час багато пам’ятників було перенесено, частину знесено, а деякі, на жаль, зруйновано внаслідок незаконних вибухів. Такі факти теж були. Водночас усе, що вдалося зібрати, майже повністю передали до обласного краєзнавчого музею. Там ці експонати зберігаються, і ми сподіваємося, що з часом з’явиться музей тоталітарного періоду, як це вже є в багатьох країнах та деяких містах України. Робота в цьому напрямку триває, ще планується перенесення окремих пам’ятників, адже виконання вимог законодавства не зупиняється, — сказав Юрій Любаров.
Нагадаємо, у Миколаєві за час повномасштабної війни пошкоджено близько 40 будинків, які мають охоронний статус і є об’єктами культурної спадщини. Як повідомив Юрій Любаров, у 2026 році нових пошкоджень об’єктів культурної спадщини внаслідок обстрілів у Миколаєві не зафіксовано. Водночас тривають роботи з відновлення раніше пошкоджених будівель.
Читайте статтю «МикВісті»: «Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?».
