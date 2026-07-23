Тисячі нових родин: скільки пар одружилися на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині у 2026 році

До Дня закоханих у Миколаєві одружилися вісім пар. Архівне фото: МикВісті

На Миколаївщині за перше півріччя 2026 року зареєстрували понад 1,5 тисячі шлюбів. На Одещині за цей період одружилися понад трьох тисяч пар, а на Херсонщині — 159.

Про це свідчать дані міністерства юстиції.

Загалом в цьому році в Україні одружилися майже 80 тисяч пар. Майже 40% із них, понад 30 тисяч, скористалися онлайн-реєстрацією шлюбу.

Кількість шлюбів в 2026 році. Інфографіка: Мінюст

Найбільше шлюбів зареєстрували у Києві — майже 20 тисяч. Далі за кількістю нових родин йдуть Дніпропетровська область — понад 15 тисяч та Львівська — майже дев’ять тисяч.

Також серед регіонів із найбільшою кількістю зареєстрованих шлюбів — Київська область (3,3 тисячі), Одеська та Харківська (3,2 тисячі), Вінницька (2,3 тисячі), Полтавська (2,1 тисячі).

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві побралися волонтерка та військовий.