 Тисячі нових родин: скільки пар одружилися на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині у 2026 році

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Головна Новини Суспільство 18:56, 23 липня, 2026

Тисячі нових родин: скільки пар одружилися на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині у 2026 році

До Дня закоханих у Миколаєві одружилися вісім пар. Архівне фото: МикВістіДо Дня закоханих у Миколаєві одружилися вісім пар. Архівне фото: МикВісті

На Миколаївщині за перше півріччя 2026 року зареєстрували понад 1,5 тисячі шлюбів. На Одещині за цей період одружилися понад трьох тисяч пар, а на Херсонщині — 159.

Про це свідчать дані міністерства юстиції.

Загалом в цьому році в Україні одружилися майже 80 тисяч пар. Майже 40% із них, понад 30 тисяч, скористалися онлайн-реєстрацією шлюбу.

Кількість шлюбів в 2026 році. Інфографіка: МінюстКількість шлюбів в 2026 році. Інфографіка: Мінюст

Найбільше шлюбів зареєстрували у Києві — майже 20 тисяч. Далі за кількістю нових родин йдуть Дніпропетровська область — понад 15 тисяч та Львівська — майже дев’ять тисяч.

Також серед регіонів із найбільшою кількістю зареєстрованих шлюбів — Київська область (3,3 тисячі), Одеська та Харківська (3,2 тисячі), Вінницька (2,3 тисячі), Полтавська (2,1 тисячі).

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві побралися волонтерка та військовий.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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