Уряд виділив ₴8,6 млн на гаряче харчування молодших школярів у Миколаївській області

Харчування дітей у школі, архівне фото «МикВісті»

Уряд розподілив 83,6 мільйона гривень субвенції на покращення гарячого харчування та харчування учнів початкових класів. Із цієї суми 8,6 мільйона гривень спрямують громадам Миколаївської області.

Відповідний розподіл коштів затвердив Кабінет Міністрів України, пишуть «МикВісті».

Кошти надають за рахунок фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Вони покриватимуть частину вартості одного гарячого обіду для учнів 1-4 класів — 15 гривень на дитину за кожен навчальний день.

Найбільший обсяг фінансування серед громад області отримав Миколаїв — 4,5 мільйона гривень. Також субвенцію передбачили для:

Первомайської громади — 1,13 мільйона гривень;

Вознесенської громади — 712,8 тисячі гривень;

Веселинівської громади — 325,7 тисячі гривень;

Врадіївської громади — 239 тисяч гривень;

Доманівської громади — 207,3 тисячі гривень.

Фінансування також отримають Березанська, Березнегуватська, Арбузинська, Прибужанівська, Мигіївська, Кам'яномостівська, Благодатненська, Бузька, Мостівська, Прибузька, Володимирівська, Вільнозапорізька, Новомар'ївська, Софіївська та Синюшинобрідська громади.

Розподіл субвенції з державного бюджету на шкільне харчування, скриншот Розподіл субвенції з державного бюджету на шкільне харчування, скриншот

Субвенція надаватиметься лише тим закладам освіти, де навчання відбувається очно або у змішаному форматі, а харчування організоване відповідно до державних вимог. Якщо після забезпечення гарячими обідами учнів початкової школи залишаться невикористані кошти, громади зможуть спрямувати їх на харчування дітей у пришкільних таборах.

Загалом фінансування отримають громади восьми областей України — Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської.

Раніше повідомлялось, що для харчування у школах Миколаєва бракує майже 41 мільйон гривень на останні 4 місяці року. Тендер мають оголосити до кінця липня. В той же час, на харчування у дитячих садках Миколаєва потрібно понад 80 мільйонів гривень до кінця 2026 року.

Брак коштів у бюджеті

Нагадаємо, на сесії Миколаївської міської ради 28 травня повідомили, що до кінця 2026 року місту бракує майже 150 мільйонів гривень на харчування дітей у закладах освіти. З них понад 109 мільйонів гривень необхідно для дитячих садків, понад 33 мільйони гривень — на співфінансування харчування у школах, ще близько 7 мільйонів гривень — для спеціальної школи та закладів професійної освіти.

Тоді депутати міськради звернулися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради з проханням передбачити для Миколаєва додаткове фінансування з державного бюджету.

Виконком Миколаївської міськради в червні перерозподілив 864,5 тисячі гривень на харчування у дитячих садках. Тоді у мерії зазначали, що цих коштів вистачить лише до кінця літа, після чого міськрада шукатиме додаткове фінансування. Для укладання угоди для харчуванні у дитсадках не вистачає поки 60 мільйонів.

Наприкінці червня Міністерство фінансів України відмовило Миколаєву у виділенні 150 мільйонів гривень на організацію харчування у закладах освіти. У відомстві пояснили, що ці видатки для дитячих садків і закладів професійної освіти мають фінансуватися з бюджету громади, а також звернули увагу на зростання доходів міського бюджету.

1 липня Уряд спрямував 187,5 мільйона гривень субвенції на харчування учнів шкіл Миколаївської області у вересні-листопаді 2026 року.

Раніше мер Олександр Сєнкевич заявляв, що бюджет Миколаєва на 2026 рік є «бюджетом існування» і не покриває всіх потреб громади. За його словами, місту бракує коштів на підвищення заробітної плати педагогам, яке ініціювала держава, оплату комунальних послуг, ремонт доріг та інші видатки.

Ще на початку року міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що Міністерство фінансів аналізуватиме фінансовий стан Миколаєва, щоб оцінити потребу міста у додатковому фінансуванні. Водночас він наголошував, що остаточне рішення залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.