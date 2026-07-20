Миколаївщина отримала понад ₴187 млн на безкоштовне харчування школярів

Шкільна їдальня. Фото: МикВісті

Із 1 вересня учні шкіл Миколаївської області отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за рахунок державної субвенції. На реалізацію програми область отримала 187,5 мільйона гривень.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, виділені кошти спрямують на організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти області. Програма охопить школярів 1–11 класів, які відвідують заняття очно.

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Раніше повідомлялось, що для харчування у школах Миколаєва бракує майже 41 мільйон гривень на останні 4 місяці року. Тендер мають оголосити до кінця липня. В той же час, на харчування у дитячих садках Миколаєва потрібно понад 80 мільйонів гривень до кінця 2026 року.

Брак коштів у бюджеті

Нагадаємо, на сесії Миколаївської міської ради 28 травня повідомили, що до кінця 2026 року місту бракує майже 150 мільйонів гривень на харчування дітей у закладах освіти. З них понад 109 мільйонів гривень необхідно для дитячих садків, понад 33 мільйони гривень — на співфінансування харчування у школах, ще близько 7 мільйонів гривень — для спеціальної школи та закладів професійної освіти.

Тоді депутати міськради звернулися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради з проханням передбачити для Миколаєва додаткове фінансування з державного бюджету.

Виконком Миколаївської міськради в червні перерозподілив 864,5 тисячі гривень на харчування у дитячих садках. Тоді у мерії зазначали, що цих коштів вистачить лише до кінця літа, після чого міськрада шукатиме додаткове фінансування. Для укладання угоди для харчуванні у дитсадках не вистачає поки 60 мільйонів.

Наприкінці червня Міністерство фінансів України відмовило Миколаєву у виділенні 150 мільйонів гривень на організацію харчування у закладах освіти. У відомстві пояснили, що ці видатки для дитячих садків і закладів професійної освіти мають фінансуватися з бюджету громади, а також звернули увагу на зростання доходів міського бюджету.

1 липня Уряд спрямував 187,5 мільйона гривень субвенції на харчування учнів шкіл Миколаївської області у вересні-листопаді 2026 року.

Раніше мер Олександр Сєнкевич заявляв, що бюджет Миколаєва на 2026 рік є «бюджетом існування» і не покриває всіх потреб громади. За його словами, місту бракує коштів на підвищення заробітної плати педагогам, яке ініціювала держава, оплату комунальних послуг, ремонт доріг та інші видатки.

Ще на початку року міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що Міністерство фінансів аналізуватиме фінансовий стан Миколаєва, щоб оцінити потребу міста у додатковому фінансуванні. Водночас він наголошував, що остаточне рішення залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.