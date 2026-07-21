 Одещина отримала найбільше коштів із держбюджету на безкоштовне харчування школярів серед південних областей

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Головна Новини Суспільство 14:00, 21 липня, 2026

Одещина отримала найбільше коштів із держбюджету на безкоштовне харчування школярів серед південних областей

Шкільна їдальня. Фото МикВістіШкільна їдальня. Фото МикВісті

Одещина отримала найбільшу суму субвенції серед південних областей України — 459,6 мільйона гривень із загальних 649,5 мільйона гривень, призначених для регіону.

Про це повідомили на урядовому порталі.

Миколаївська область отримала 187,5 мільйона гривень, а Херсонська — 2,4 мільйона гривень. Кошти спрямують на безоплатне гаряче харчування школярів 1–11 (12) класів комунальних закладів, які навчаються в очному форматі. Загалом Кабінет Міністрів України розподілив між регіонами 7,4 мільярда гривень.

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Вартість харчування покриватиметься з розрахунку 50 гривень на день для учнів початкових класів та 60 гривень — для середньої та старшої школи.

З 1 вересня 2026 року державна субвенція покриває лише закупівлю продуктів, а інші супутні витрати фінансуватимуться з місцевих бюджетів громад.

Брак коштів у бюджеті Миколаєва

Нагадаємо, на сесії Миколаївської міської ради 28 травня повідомили, що до кінця 2026 року місту бракує майже 150 мільйонів гривень на харчування дітей у закладах освіти. З них понад 109 мільйонів гривень необхідно для дитячих садків, понад 33 мільйони гривень — на співфінансування харчування у школах, ще близько 7 мільйонів гривень — для спеціальної школи та закладів професійної освіти.

Тоді депутати міськради звернулися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради з проханням передбачити для Миколаєва додаткове фінансування з державного бюджету.

Виконком Миколаївської міськради в червні перерозподілив 864,5 тисячі гривень на харчування у дитячих садках. Тоді у мерії зазначали, що цих коштів вистачить лише до кінця літа, після чого міськрада шукатиме додаткове фінансування. Для укладання угоди для харчуванні у дитсадках не вистачає поки 60 мільйонів.

Наприкінці червня Міністерство фінансів України відмовило Миколаєву у виділенні 150 мільйонів гривень на організацію харчування у закладах освіти. У відомстві пояснили, що ці видатки для дитячих садків і закладів професійної освіти мають фінансуватися з бюджету громади, а також звернули увагу на зростання доходів міського бюджету.

1 липня Уряд спрямував 187,5 мільйона гривень субвенції на харчування учнів шкілМиколаївської області у вересні-листопаді 2026 року.

Раніше мер Олександр Сєнкевич заявляв, що бюджет Миколаєва на 2026 рік є «бюджетом існування» і не покриває всіх потреб громади. За його словами, місту бракує коштів на підвищення заробітної плати педагогам, яке ініціювала держава, оплату комунальних послуг, ремонт доріг та інші видатки.

Ще на початку року міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що Міністерство фінансів аналізуватиме фінансовий стан Миколаєва, щоб оцінити потребу міста у додатковому фінансуванні. Водночас він наголошував, що остаточне рішення залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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