У Миколаєві конфлікт сусідок закінчився ножовим пораненням: поліція оголосила про підозру
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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У Миколаєві суперечка у будинку між двома жінками переросла у нанесення поранень. Одна з жінок нанесла іншій удар ножем у живіт. Слідчі повідомили їй про підозру. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.
Про конфлікт поліцію повідомив 16 липня близько 22:10 син потерпілої.
Правоохоронці з’ясували, що між сусідками виник побутовий конфлікт.
«Дитині 26-річної жінки заважав відпочивати собака, яку утримує на прив’язі у коридорі загального користування 44-річна потерпіла», — повідомили у поліції.
Під час сварки молодша жінка вдарила ножем у живіт своїй опонентці. Постраждалу «швидкою» доставили до лікарні. Зараз вона післяопераційному стані.
Слідчі за узгодженням із Окружною прокуратурою міста Миколаєва повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Тепер їй мають обрати запобіжний захід.
Нагадаємо, 8 липня по провулку 3-му Індивідуальному провулку у Миколаєві собака вискочив з приватного будинку та покусав 5 людей. Їх забрала «швидка».
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