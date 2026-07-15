 У Британії розслідують викрадення понад 600 цінних артефактів із музейної колекції

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Головна Новини Правосуддя 23:19, 15 липня, 2026

У Британії розслідують викрадення понад 600 цінних артефактів із музейної колекції

Музей в Брістолі. Ілюстративне фото: visitbristolМузей в Брістолі. Ілюстративне фото: visitbristol

У Великій Британії 41-річному чоловікові висунули обвинувачення у справі про викрадення понад 600 експонатів із музею в Брістолі. Правоохоронці розслідують одну з найбільших крадіжок музейних предметів останніх років.

Про це повідомили ARTnews та BBC.

Крадіжка сталася в ніч на 25 вересня 2025 року з Колекції Британської імперії та Співдружності, яка зберігається у Брістольському музеї на Камберленд-роуд.

За даними поліції, з музею винесли понад 600 артефактів, серед яких військові нагороди та відзнаки, значки Ост-Індської компанії, а також різьблені зображення Будди.

Серед викрадених предметів були різьблена фігурка Будди. Фото: Bristol MuseumСеред викрадених предметів були різьблена фігурка Будди. Фото: Bristol Museum

Обвинувачення висунули Діну Голлу з району Редкліфф у Брістолі. Йому інкримінують правопорушення, пов’язані зі зберіганням та поводженням із викраденим майном.

Чоловіка відпустили під безумовну заставу. Наступне судове засідання у справі має відбутися 17 серпня у Брістольському коронному суді.

У грудні 2025 року поліція зверталася до громадськості з проханням допомогти встановити особи чотирьох підозрюваних, яких зафіксували камери спостереження в ніч злочину.

Крадіжка у Брістольському музеї сталася приблизно за місяць до резонансного викрадення ювелірних виробів із паризького Лувру.

Нагадаємо, що працівники Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка ідентифікували ще один твір, викрадений російськими окупантами, — натюрморт Ніни Марченко «Сувенірний».

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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